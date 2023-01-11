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俄再撤換烏克蘭戰事指揮官 末日決戰將軍下台

中央社／莫斯科11日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天指出，俄國已撤換烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）。素以殘忍作風聞名的他被俄媒封為「末日決戰將軍」，但上任僅3個月就遭撤換。

法新社報導，俄羅斯國防部表示：「俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍已獲任命，擔任（駐烏克蘭）聯合特遣編組兵力指揮官（Commander of the Joint Grouping of Troops）。」

另一方面，原任烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金將擔任吉拉西莫夫的副手。根據俄國國防部聲明，蘇洛維金將與其他兩位將軍薩柳科夫（Oleg Salyukov）及金恩（Alexei Kim）共事。

蘇洛維金素以殘忍作風聞名，被俄媒封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。他是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將，曾獲得俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）授勳。

他於去年10月獲命擔任烏克蘭戰事指揮官，取代時任指揮官日德科（Gennady Zhidko），但僅上任3個月就下台。

蘇洛維金曾建議從烏克蘭赫松（Kherson）及第聶伯河（River Dnipro）西岸撤軍，但遭不滿的人士指責。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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