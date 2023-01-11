吞半年敗仗後首傳捷報？俄傭兵團稱拿下烏東城鎮
俄羅斯傭兵組織瓦格那集團創辦人普里格津11日宣布，他們已占領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾，僅零星巷戰未結束。如獲證實，將是俄國自去年7月以來首次傳出戰場捷報。
烏克蘭當局承認瓦格那集團進軍蘇勒答爾，但否認該鎮淪陷，表示這是俄方宣傳戰。俄國國防部說，空降部隊已封鎖城鎮南北方，並在城內戰鬥，顯示攻防仍在進行。
瓦格那集團去年召募數萬名俄國囚犯加入，如今已成為俄國最有戰鬥能力的多層級武裝組織之一。
位於烏東頓巴斯地區的蘇勒答爾距離巴赫姆特僅10公里之遙。普里格津近日表示，蘇勒答爾的重要性在於地下又大又深的礦山隧道，可以容納大軍與坦克。普里格津過去數月以來一直試圖奪下巴赫姆特和蘇勒答爾，即使俄、烏雙方都因此慘烈犧牲也在所不惜。
蘇勒答爾若失守，將讓巴赫姆遭受威脅。普格里津表示，他在巴赫姆特的軍事目標不是占領，而是摧毀烏軍最強力的軍事武器。
距離俄國上一次戰場告捷已有半年。去年6、7月期間，俄軍奪下烏東重要工業城鎮利西昌斯克及北頓內次克，但之後便屢戰屢敗，去年9月至11月間，俄軍接連失去哈爾科夫、頓內次克與赫松地區大面積領土，讓俄國主戰派大為不滿，普里格津曾不只一次批評俄國軍方無能。
普里格津自視瓦格那集團為俄國唯一有實戰能力的單位。集團去年8月開始召募5萬名俄國囚犯加入，多數組成襲烏先鋒隊。普里格津向他們承諾，若能在集團待上6個月，便可獲得赦免並返家。1月稍早，普里格津宣布了首批符合資格的名單，數10名倖存者中，大多缺少胳膊或腿。
一些西方與烏克蘭官員、將領與分析師認為，巴赫姆特的戰略價值有限，若烏軍頑固死守，可能失去春天發動攻勢的戰力。有人指出，保留烏軍戰力，把握時機並有規畫地退守至巴赫姆特西邊高地，是較明智的做法。
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