吞半年敗仗後首傳捷報？俄傭兵團稱拿下烏東城鎮

瓦格那集團創辦人普里格津與成員於烏東城鎮蘇勒答爾鹽礦場內的合照，照片10日發布。路透

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團創辦人普里格津11日宣布，他們已占領烏東鹽礦城鎮蘇勒答爾，僅零星巷戰未結束。如獲證實，將是俄國 自去年7月以來首次傳出戰場捷報。

烏克蘭 當局承認瓦格那集團進軍蘇勒答爾，但否認該鎮淪陷，表示這是俄方宣傳戰。俄國國防部說，空降部隊已封鎖城鎮南北方，並在城內戰鬥，顯示攻防仍在進行。

瓦格那集團去年召募數萬名俄國囚犯加入，如今已成為俄國最有戰鬥能力的多層級武裝組織之一。

位於烏東頓巴斯地區的蘇勒答爾距離巴赫姆特僅10公里之遙。普里格津近日表示，蘇勒答爾的重要性在於地下又大又深的礦山隧道，可以容納大軍與坦克。普里格津過去數月以來一直試圖奪下巴赫姆特和蘇勒答爾，即使俄、烏雙方都因此慘烈犧牲也在所不惜。

蘇勒答爾若失守，將讓巴赫姆遭受威脅。普格里津表示，他在巴赫姆特的軍事目標不是占領，而是摧毀烏軍最強力的軍事武器。

距離俄國上一次戰場告捷已有半年。去年6、7月期間，俄軍奪下烏東重要工業城鎮利西昌斯克及北頓內次克 ，但之後便屢戰屢敗，去年9月至11月間，俄軍接連失去哈爾科夫、頓內次克與赫松地區大面積領土，讓俄國主戰派大為不滿，普里格津曾不只一次批評俄國軍方無能。

普里格津自視瓦格那集團為俄國唯一有實戰能力的單位。集團去年8月開始召募5萬名俄國囚犯加入，多數組成襲烏先鋒隊。普里格津向他們承諾，若能在集團待上6個月，便可獲得赦免並返家。1月稍早，普里格津宣布了首批符合資格的名單，數10名倖存者中，大多缺少胳膊或腿。

一些西方與烏克蘭官員、將領與分析師認為，巴赫姆特的戰略價值有限，若烏軍頑固死守，可能失去春天發動攻勢的戰力。有人指出，保留烏軍戰力，把握時機並有規畫地退守至巴赫姆特西邊高地，是較明智的做法。