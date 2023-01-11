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美：俄砲兵火力降75％ 每天2萬發砲彈降到5000發

編譯中心／綜合10日電
俄羅斯持續進攻烏克蘭，5日從烏克蘭巴赫姆特可以看到前線城市蘇勒答爾（圖）因空襲而升起濃煙。（路透）
俄羅斯持續進攻烏克蘭，5日從烏克蘭巴赫姆特可以看到前線城市蘇勒答爾（圖）因空襲而升起濃煙。（路透）

烏俄雙方持續在烏東前線激戰，不過美國與烏克蘭官員觀察到，俄軍砲兵火力在某些地區下降了75％。烏克蘭官員也指出，雖然俄羅斯部隊由僱傭兵領軍，升高對烏東蘇勒答爾鎮的攻勢，但多次遭烏軍擊退。而英國政府內部正討論運交「挑戰者2型」主戰坦克助烏克蘭擊退俄軍攻勢；幾個歐洲盟國也在考慮支援自家戰車給基輔當局。

據CNN報導，對俄軍砲兵火力減弱一事，美國與烏克蘭官員並未給出明確解釋，僅表示由於俄軍砲彈供應不及，可能會採取配給措施。

美國官員估計，俄軍從每天平均發射2萬發砲彈降低到5000發，顯見俄軍在入侵烏克蘭10個多月以來，在戰場上愈來愈弱。不過，俄羅斯目前仍擁有比烏克蘭更多火砲彈藥。

烏克蘭官員指出，俄羅斯部隊由僱傭兵領軍，升高對烏東蘇勒答爾鎮的攻勢，多次遭到烏軍擊退，但發生開戰近11個月以來最激烈壕溝戰，俄、烏都損失慘重。英國國防部則表示，俄方過去4天取得斬獲，可能掌控這個鹽礦小鎮大部分地區。

對於烏東戰況吃緊，英國政府內部正討論運交挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克助烏克蘭擊退俄軍攻勢；幾個歐洲盟國也在考慮支援自家戰車給基輔當局。

「華爾街日報」引述英國官員透露，政府內部已討論數周，聚焦於是否將部分英軍的挑戰者2型坦克援助烏克蘭，目前尚未拍板；波蘭、芬蘭等一些歐洲盟國也在考慮援烏主戰坦克。

包括波蘭、芬蘭、丹麥等美國盟邦近日紛表態，願提供自家的德製豹2坦克給烏克蘭，但交付豹2給第三方需德國同意。

美國官員估計，雖然俄羅斯仍擁有比烏克蘭更多火砲彈藥，但俄軍從每天平均發射2萬發砲...
美國官員估計，雖然俄羅斯仍擁有比烏克蘭更多火砲彈藥，但俄軍從每天平均發射2萬發砲彈降低到5000發。圖為烏克蘭砲兵。（Getty Images）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）表示，他沒有收到波蘭要求德國批准轉交豹2坦克給烏克蘭的相關訊息，且柏林當局目前不考慮援烏豹2坦克。

此外，西方官員與分析家表示，俄軍開始用巡弋飛彈與大量廉價伊朗製無人機空襲烏克蘭已3個多月，但美國仍苦於幫烏克蘭找出破解之道。

五角大廈已與軍火商簽約，為烏克蘭張羅首批「吸血鬼」（VAMPIRE）系統。這是一種由雷達和四聯裝火箭發射器組成、可打擊地面與空中目標的裝備。

英國傳出正在考慮提供烏軍一批「挑戰者2式」戰車。（歐新社）
英國傳出正在考慮提供烏軍一批「挑戰者2式」戰車。（歐新社）

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