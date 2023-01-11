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俄軍猛攻蘇勒答爾 烏東士兵坦言：死亡人數多到沒人算

編譯張君堯／即時報導
烏東城鎮蘇勒答爾近日傳出戰況慘烈，一名該鎮作戰的烏克蘭士兵向美國CNN透露「情況危急」，且死亡人數已經多到「已經沒人在統計」。（美聯社）
烏東城鎮蘇勒答爾近日傳出戰況慘烈，一名該鎮作戰的烏克蘭士兵向美國CNN透露「情況危急」，且死亡人數已經多到「已經沒人在統計」。（美聯社）

烏東城鎮蘇勒答爾（Soledar）近日傳出戰況慘烈，一名該鎮作戰的烏克蘭士兵向美國CNN透露「情況危急」，且死亡人數已經多到「已經沒人在統計」。

根據報導，這名士兵來自第46空中機動旅，出於安全原因CNN並未透露確切身分。在面對俄軍和傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）的大規模進攻，該士兵隸屬的旅負責保衛蘇勒答爾，他表示「形勢危急、非常艱難，我們堅持到最後」。

這名士兵描述戰場時提到「建築物控制權每天都在交換，部隊根本無法追蹤不斷升高的死亡人數」，他表示「沒有人能告訴你有多少人死傷，因為沒有人知道確切數字在總部」，並強調「蘇勒答爾已經沒有人在計算死亡人數了」。

此外，該士兵表示目前不清楚俄軍控制多少城鎮，稱「沒有人能確切地說出誰占領到哪裡，因為沒人確切知道， 這個城鎮有個巨大的灰色地帶，每個人都聲稱取得控制權，但都只是空話」，他還提到自己相信烏克蘭的軍事領導層最終會放棄為蘇勒答爾而戰，並質疑為何至今還沒有這樣做，他直言「每個人都明白這座城市將被遺棄，每個人都明白這一點，我只想知道戰鬥的意義所在，如果我們今天或明天就要放棄此地，為何現在要為其而死呢？」。

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