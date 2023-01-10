屍橫遍野慘烈壕溝戰 烏東蘇勒答爾鎮泰半恐已陷落

烏東蘇勒答爾鎮的烏克蘭士兵。(美聯社)

烏克蘭 官員指出，俄羅斯 部隊由僱傭兵領軍，升高對烏東蘇勒答爾鎮的攻勢，多次遭到烏軍擊退。英國國防部 則表示，俄方過去4天取得斬獲，可能掌控這個鹽礦小鎮大部分地區。

路透報導，英國國防部今天表示，俄軍和傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）的部隊過去4天取得斬獲，現在或許掌控鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar）大部分地區。

位在烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）的蘇勒答爾距離巴赫姆特（Bakhmut）僅10公里之遙。巴赫姆特發生開戰近11個月以來最激烈壕溝戰，俄、烏都損失慘重。

英國國防部在定期情報更新中表示：「俄羅斯在蘇勒答爾的軸心極有可能嘗試從北方包圍巴赫姆特，中斷烏克蘭通訊。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在每日例行講話中表示，儘管已遭大規模破壞，但烏軍仍然守住巴赫姆特和蘇勒答爾。

他表示，蘇勒答爾遭遇新一波更猛烈攻勢，沒有留下一堵牆，俄軍屍橫遍野。

澤倫斯基說：「由於我們在蘇勒答爾士兵的韌性，我們為烏克蘭爭取了更多時間和更多戰力。」

俄羅斯國防部在昨天的簡報中沒有提到巴赫姆特和蘇勒答爾。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）密友普里格津（Yevgeny Prigozhin）創辦的瓦格那集團從監獄受刑人中招兵買馬。以堅持暴力絕不妥協著稱，活躍於非洲衝突地區的這個傭兵組織在烏克蘭戰爭中對俄軍舉足輕重。

普里格津過去數月以來試圖奪下巴赫姆特和蘇勒答爾，即使俄、烏兩軍都因此而慘烈犧牲，他也在所不惜。

他7日表示，蘇勒答爾鎮的重要性在於地下又大又深的礦山隧道，下頭可以容納大軍和坦克。

美國官員曾表示，普里格津想取得鹽礦和石膏礦控制權。區域內地道長度據信長達100多英里，還有規模堪比禮堂的大型洞穴。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）表示，巴赫姆特和蘇勒答爾的激戰程度「為整個前線之最」。

他在YouTube頻道上說：「死的死、傷的傷，但還有那麼多人堅守戰場。」

「他們對我方陣地發動一波又一波攻勢，傷員通常就在躺的地方陣亡，要麼因為天冷受凍，要麼因為失血過多。他們得不到任何外援，也沒有人替他們收屍。」

蘇勒答爾鎮60歲婦女歐哈（Olha）在坦克戰中不斷更換公寓藏身才終於逃離，她在克拉莫托斯克（Kramatorsk）附近的收容中心說：「沒有一間完整的房子，公寓著火，斷成兩半。」她只用自己的名字受訪。