俄稱殺600烏軍 烏：政治宣傳手法

俄羅斯近期聲稱「在一次襲擊中殺死數百名烏克蘭士兵」，對此烏克蘭表示這只是一種「政治宣傳」的手法。（路透）

俄羅斯 8日聲稱「在一次襲擊中殺死數百名烏克蘭 士兵」，對此烏克蘭表示這只是一種「政治宣傳」的手法。

BBC報導，莫斯科當局在沒有提供任何證據的情況下聲稱「在烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）進行的『大規模飛彈襲擊』造成600多名烏克蘭士兵喪生」，此外還表示此行動為「報復性攻擊」、是為了報復烏克蘭元旦襲擊馬克耶夫卡（Makiivka）造成數十名俄羅斯士兵死亡。

俄羅斯的此番說法遭到烏克蘭軍方的否認，烏克蘭軍方發言人切列瓦帝（Serhiy Cherevaty）指出「這不是真實的」，並強調「這是俄羅斯的另一項政治宣傳手法」。

通過當地官員發布的照片與衛星圖像進行比對，BBC確認克拉莫托斯克遭到攻擊的地點，莫斯科當局透露「這些建築物是烏克蘭軍事人員的住所」，然而依然沒有任何證據表明這兩座建築物受到嚴重打擊，亦或是出現俄羅斯聲稱的大規模死亡。

德國 之聲（DW）指出，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日表示，俄羅斯不斷攻擊烏東頓巴斯地區（Donbas）巴赫穆特鎮（Bakhmut），烏軍正在擊退他們，並在非常困難情況下堅守附近蘇勒答爾（Soledar）的陣地。

澤連斯基也再次發聲譴責，稱俄羅斯未能遵守自己所宣布的在東正教路聖誕節期間停戰，而對烏克蘭城鎮展開攻擊。

烏克蘭官員說，俄羅斯9日用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。

另外，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國第一電視台（ARD），政府不排除未來運送比「貂鼠式」（Marder）戰車更重型的「豹式」（Leopards）戰車給烏克蘭。