烏東戰況緊 英國與盟國擬援烏「挑戰者2型」坦克

英國傳出正在考慮提供烏軍一批「挑戰者2式」戰車。（歐新社）

烏東戰況吃緊，英國 政府內部正討論運交挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克助烏克蘭 擊退俄軍攻勢；幾個歐洲盟國也在考慮支援自家戰車給基輔當局。

「華爾街日報」引述英國官員透露，政府內部已討論數周，聚焦於是否將部分英軍的挑戰者2型坦克援助烏克蘭，目前尚未拍板；波蘭、芬蘭等一些歐洲盟國也在考慮援烏主戰坦克。

英軍的挑戰者2型主戰坦克首度投身實戰，是當年在伊拉克戰爭的頭幾個月，烏軍渴盼西方提供這類具強大主砲、重型裝甲的履帶式主戰坦克已久，方能擊退日漸在佔領區加固工事的俄軍，收復失土。

但問題在於英軍的挑戰者2型主戰坦克多為數十年的老裝備，也須更複雜的訓練才能操作，不能期待單靠主戰坦克就能翻轉戰場態勢。不過英國官員表示，拋出願援烏主戰坦克的議題可以創造政治空間，讓德國 有機會批准德製豹2式（Leopard II）主戰坦克援烏。

包括波蘭、芬蘭、丹麥等美國盟邦近日紛表態，願提供自家的德製豹2坦克給烏克蘭，但交付豹2給第三方需德國同意。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人希伯許特萊（Steffen Hebestreit）今天告訴媒體，他沒有波蘭已要求德國批准轉交豹2坦克給烏克蘭的相關訊息，只說柏林當局目前不考慮援烏豹2坦克。

美國拜登政府上周透露不排斥提供烏克蘭美製主戰坦克，但關注問題同樣是烏軍後勤能否負荷這類操作門檻更高的裝備。美國目前庫存的主戰坦克包含M1與更老舊、已除役的M60。

美法德日前才同意援烏步兵戰車等裝備，現又開始考慮提供俄烏開戰以來始終不肯給的主戰坦克，凸顯俄軍動員部隊陸續投入前線、烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）戰況吃緊，烏軍已需要主戰坦克才能避免劣勢。

此外，西方官員與分析家表示，俄軍開始用巡弋飛彈與大量廉價伊朗製無人機空襲烏克蘭已3個多月，但美國仍苦於幫烏克蘭找出破解之道。

五角大廈已與軍火商簽約，為烏克蘭張羅首批「吸血鬼」（VAMPIRE）系統。這是一種由雷達和四聯裝火箭發射器組成、可打擊地面與空中目標的裝備。俄軍用大量廉價的伊朗製Shahed-136無人機對烏克蘭城市與基礎電網飽和攻擊，同時消耗烏軍寶貴的防空火力。

美國猶他州的Fortem Technologies航太公司專精空域安全及防禦解決方案，執行長葛魯恩（Jon Gruen）直言Shahed-136是當前對烏克蘭威脅最大的空中無人系統。

「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses,CNA）無人機專家班迪特（Sam Bendett）說：「我覺得烏克蘭需要大量吸血鬼系統，以供整個前線廣泛部署，此外還需要好幾百套部署於大城市、軍事基地、基礎設施等周邊。」CNA是有美國聯邦政府資助的研究組織。