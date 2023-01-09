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俄飛彈侵襲烏東 親俄分離主義者稱攻下重要村落

中央社莫斯科/基輔9日綜合外電報導
俄羅斯今天用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。圖為搜救人員在現場進行搜救。歐新社
俄羅斯今天用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。圖為搜救人員在現場進行搜救。歐新社

俄羅斯支持的烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）的分離主義部隊今天說，他們已經奪取莫斯科幾個月來一直試圖奪取的重要城鎮巴赫姆特附近的村莊。

分離主義當局在通訊軟體Telegram上發表聲明稱，巴赫穆茨克村（Bakhmutske）「被俄羅斯聯邦武裝部隊解放了」。

法新社無法獨立核實這些說法。

巴赫穆茨克村位在烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的東北，巴赫姆特是釀酒和開採鹽礦都市，過去有7萬人口，現在是戰鬥的中心。

另一方面，烏克蘭官員說，俄羅斯今天用飛彈攻擊烏克蘭東部舍甫琴科夫村（Shevchenkove）的市場，造成兩名女性喪生、另有4人受傷，包括一名10歲女孩。

路透報導，烏克蘭公共廣播公司Suspilne在Telegram上公布的影片顯示，救援人員在哈爾科夫市（Kharkiv）東南方舍甫琴科夫村的大片瓦礫堆、燃燒的殘骸和一個大坑中搜救。

哈爾科夫州州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）在Telegram上寫道：「一名60歲婦女不幸死亡。」

他說：「所有其他受害者都送醫救治。醫生正在幫助他們。救援人員繼續清理廢墟。」

克里姆林宮今天說，法國和其他西方國家向烏克蘭提供輕型戰車等武器，只會讓烏克蘭人民的生活更加困難。

克里姆林宮還說，確信俄羅斯國防部說有600名烏克蘭軍人在飛彈攻擊烏克蘭克拉莫托斯克市（Kramatorsk）中被「摧毀」是正確的，儘管媒體報導顯示飛彈沒擊中目標。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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