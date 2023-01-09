俄結束具文式聖誕停火 烏克蘭向巴赫姆特增援

俄軍對烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）連月的猛攻。圖為6日在巴赫姆特的一座橋梁毀壞了，居民走在臨時搭起的木板上。Getty Images

俄羅斯 逕自宣布的36小時停火當地時間8日早晨結束，但期間俄烏雙方交火未停；俄軍猛攻烏東巴赫姆特、蘇勒達爾等要地，烏軍則向兩地增援更多部隊。

德國之聲（DW）指出，莫斯科結束為東正教聖誕節而宣布的36小時停火，但期間烏克蘭 多處地點的戰鬥未歇。基輔當局的烏東頓內次克（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）說，俄軍整夜對當地進行9次飛彈攻擊，7次擊中克拉莫托斯克（Kramatorsk）。

另有在地官員表示，南部札波羅熱（Zaporizhzhia）州的同名首府札波羅熱市也有爆炸聲響；基輔當局指稱，前線所在的頓巴斯（Donbas）地區也有多處發生爆炸。

「華爾街日報」報導，俄羅斯國防部7日表示俄軍有執行停火，但期間仍擊退烏軍主要在頓巴斯地區發起的進攻。

俄羅斯國防部表示，他們8日打擊克拉莫托斯克是為報復烏軍元旦攻擊烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）一座供俄軍動員官兵集中的軍營，俄方當時稱有89人陣亡，遠低於烏方聲稱的傷亡人數。

俄軍對烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）連月的猛攻主要由俄國 「瓦格納」傭兵集團（Wagner group）負責。瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）的發言人在Telegram貼文稱，以巴赫姆特為核心是基於當地所具有的多項戰略優勢。

普里格津在貼文裡說：「巴赫姆特是烏東前線中心點與一系列後勤的核心。錦上添花者則是巴赫姆特與蘇勒達爾（Soledar）當地的鹽礦，礦場實際上就是一個地下城鎮網絡。」他說礦場地下工地網大到足供坦克與裝甲車通行。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）6日告訴媒體，美方看到的每個跡象「都表明俄國想持續在頓巴斯加碼攻勢，尤其在巴赫姆特周邊」。

最近幾天不乏俄國軍事部落客貼文，稱俄軍已突破巴赫姆特北鄰城鎮蘇勒達爾；烏克蘭官員則稱蘇勒達爾仍在烏軍手上。

挺烏的德國「畫報」（Bild）政治版主編兼記者呂普克（Julian Roepcke）則推文「蘇勒達爾鎮的情況很糟。俄國人已奪下鎮內超過一半面積，同時包圍剩餘地區。烏克蘭亟需在當地展開大規模反攻，否則當地必失，一旦失守恐釀骨牌效應導致丟失更多地方」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚的錄影談話指出，烏軍已調撥更多單位增援巴赫姆特與蘇勒達爾，當地前線情況過去一週並無重大變化，但處境艱難。

路透社報導，俄烏雙方今天透過協議互換50名戰俘。俄羅斯國防部表示，50名換回的被俘俄軍將送往莫斯科接受治療與心理復健。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）也推文證實50名被俘烏軍返國，並貼出獲釋者拎著食物站在巴士旁的照片與高唱國歌的影片。