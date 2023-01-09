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澤倫斯基：俄國新一波攻擊下 烏克蘭兩城鎮穩住

中央社基輔8日綜合外電報導
俄羅斯不斷攻擊烏東頓巴斯地區（Donbas）巴赫姆特鎮，圖為7日在巴赫姆特一處建築物遭俄軍砲彈攻擊損毀。路透
俄羅斯不斷攻擊烏東頓巴斯地區（Donbas）巴赫姆特鎮，圖為7日在巴赫姆特一處建築物遭俄軍砲彈攻擊損毀。路透

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯不斷攻擊烏東頓巴斯地區（Donbas）巴赫姆特鎮，烏軍正在擊退他們，並在非常困難情況下堅守附近蘇勒答爾的陣地。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話中指出：「無論如何巴赫姆特（Bakhmut）正在穩住。儘管城鎮大部分地區已被俄羅斯的襲擊摧毀，但我軍正在擊退俄羅斯不斷推進的野心。」

「蘇勒答爾（Soledar）損毀情況更大，即便情勢非常困難，也在堅持穩住。」

澤倫斯基再次發聲譴責，稱俄羅斯未能遵守自己所宣布的在東正教聖誕節期間停戰，而對烏克蘭城鎮展開攻擊。

澤倫斯基談到去年11月被俄軍遺棄的南部城市赫松（Kherson）時說：「俄羅斯人在聖誕節後立即用白磷彈砲轟赫松。」

「俄軍對克拉莫托斯克（Kramatorsk）和頓巴斯其他城市的襲擊，是以平民為目標，而這正是莫斯科對其軍隊宣布『靜止別動』的時候。」

俄羅斯今天表示，一枚飛彈攻擊位於巴赫姆特西北方的克拉莫托斯克，已殲滅600名烏克蘭士兵，但路透記者在現場沒有發現明顯的傷亡跡象。

俄羅斯 澤倫斯基 烏克蘭

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