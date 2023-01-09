烏克蘭否認600軍人被殲滅 德不排除供應豹式戰車

德國政府發言人日前指出，希望在3月底前運送約40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭。美聯社

俄羅斯 昨天聲稱以飛彈攻擊殲滅600名烏克蘭 軍人，烏國政府今天否認，並稱烏軍持續抵抗進攻巴赫姆特（Bakhmut）和烏東頓巴斯地區（Donbas）其他城鎮的俄軍。

路透報導，烏軍總參謀部在每日報告中表示，俄羅斯過去一天內發動了7次飛彈攻擊、31次空襲和73次火箭齊射攻擊，而烏軍扛住了針對14個聚落的攻擊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚在夜間視訊演說中表示：「巴赫姆特無論如何撐住了。即使這座小鎮大部分已經被俄方攻摧毀了，我軍正抵抗俄軍持續進攻的企圖。」

巴赫姆特附近的蘇勒答爾鎮（Soledar）也還在堅持，但澤倫斯基說：「那裡的破壞程度更慘重，戰況非常艱困。」

路透無法獨立確認這些戰場情報。

俄羅斯昨天表示，針對巴赫姆特西北方城鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）執行的飛彈攻擊擊斃了600名烏軍，但路透記者沒有在現場看到明顯傷亡跡象。

烏軍東部地區發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）說，俄方聲稱攻擊造成大規模傷亡，是企圖展現自己有力回應烏軍近期對俄軍發動的攻擊。他接受烏克蘭公共廣播公司Suspilne News訪問時說：「這是俄國國防部的資訊戰。」

此外，德國 經濟部長哈柏克（Robert Habeck）告訴德國第一電視台（ARD），政府不排除未來運送比「貂鼠式」（Marder）戰車更重型的「豹式」（Leopards）戰車給烏克蘭。

他說：「當然不能排除（此一可能性）。」

德國兩天前表示，希望在3月底前運送約40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭；哈柏克說，這個決定很正確，而且早該這麼做了。