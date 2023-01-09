俄稱東正教聖誕節「停火」卻續轟烏 普亭：打到贏

教堂也遭殃 烏克蘭波哥羅迪契涅村一座東正教教堂遭俄軍砲火摧毀，一個穹頂7日倒在教堂前。（美聯社）

7日是俄羅斯 和烏克蘭 均信奉的東正教聖誕節，俄國總統普亭6日片面宣布「停火」36小時過節。但歐美媒體報導與烏克蘭國防部 說法，俄軍在所謂停火期間持續發射飛彈及火箭；克里姆林宮8日再宣布停火「結束」，表示會堅定打下去「直到戰勝」烏克蘭。

基輔8日指稱，在普亭下令停火期間，俄軍仍在烏克蘭東部頓內次克地區、東北部哈爾科夫地區和烏南赫松地區發動攻勢，造成兩人喪生、九人受傷。

烏克蘭國防部說，俄方在宣稱的停火期間，一天內仍發動三波空襲，發射至少九枚飛彈及40枚火箭，民用基礎設施受損嚴重。

烏克蘭總統澤倫斯基斥責莫斯科「撒謊」，宣布停火仍持續攻擊。他並在推文中期待新當選美國聯邦眾議院議長的麥卡錫繼續挺烏，提供更多協助。

華盛頓郵報引述英國國防部報導，俄軍在「停火」期間仍維持「日常程度」。

普亭的停火令於基輔時間7日晚間11時結束，領導烏克蘭頓內次克地區政府的基里蘭科說，午夜過後，俄軍對烏東克拉莫托斯克發動至少七次火箭攻擊、對康斯坦丁諾夫卡至少兩次。俄國國防部則堅稱，據其7日「觀察」，停火期間戰鬥暫停，僅為了「擊退若干烏方攻擊」而還擊，並「擊斃多名烏軍」。

克宮8日則強調，這場自去年2月以來針對烏克蘭的「特別軍事行動」會竭盡所能地打下去，「而且絕對會勝利」。莫斯科扶植的頓內次克官員和俄羅斯國營塔斯社說，俄軍控制的頓內次克地區兩座火力發電廠，遭到烏軍火箭彈攻擊受損，且有人受傷。

烏克蘭沒有立刻發表評論。烏克蘭從未公開承認攻擊俄羅斯境內或俄羅斯控制的烏克蘭領土。