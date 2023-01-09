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市場小心了 經濟學家認為Fed升息只會更高

烏控俄「製造世界最大雷區」逾4成國土 比朝鮮半島還大

編譯陳韋廷／綜合8日電

俄烏戰爭持續逾11個月，尚無結束跡象。烏克蘭總理什米加爾5日接受韓聯社專訪，指控俄國在烏克蘭製造了世界最大地雷區，對烏克蘭基礎設施的攻擊讓民眾生活遭到無可挽回的破壞。

什米加爾在基輔的政府大樓內受訪。他譴責俄國侵烏暴行，並稱正盡全力迅速結束戰爭，且有信心以光復所有失土方式來為戰爭畫下句點。

他說，俄軍在烏克蘭製造了廣達25萬平方公里的地雷區，是烏國面臨的最危險、最艱難問題，「這是目前世界上最大雷區，不僅讓民眾通行困難，還對我國主要產業之一的農業造成嚴重破壞」。這個雷區面積相當於七個台灣大，比整個朝鮮半島22.1萬平方公里更大。烏克蘭國會議員盧狄克（Kira Rudik）8日推文表示，面積相當於國土總面積的40%以上。

除了地雷，烏克蘭民眾生活區域受到最大破壞。他說，「俄國攻擊人口最稠密地區的基礎設施」，戰爭的破壞七成發生在住宅區，其他遇襲的包括化學廠、鋼鐵廠等工業設施以及交通設施。

戰爭導致去年烏克蘭國內生產毛額比前一年大跌34%，去年6月至今烏國經濟損失達3500億美元，什米加爾估計，損失數字到今年會膨脹到7000億美元。

什米加爾強調必須加強制裁俄國，並持續援助烏國財政。他說，「我們不知道戰爭何時結束，但可以肯定的是，我們將收回所有土地。為取得勝利，制裁很重要，但最終必須在武力支援的幫助下」，但他未透露打算收復的地區和具體戰略，僅明確表示不會以人員傷亡為代價倉促行動。

這是什米加爾自俄烏開戰和上任總理兩年半以來，首度接受亞洲媒體專訪。他表示，希望擁有豐富掃雷經驗、技術與設備的韓方能協助烏國掃雷。

烏克蘭 俄國

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