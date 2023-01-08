俄無意停火…傳最快1月中再增兵50萬「或有第3波動員」

烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。美聯社

俄羅斯 10月徵召才30萬預備役人員，烏克蘭 軍事情報部門聲稱，俄國1月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。

烏克蘭國防部軍事情報局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，烏克蘭預期俄羅斯將在冬季假期結束後，於1月15日宣布最新一波動員令，並認為新一波徵召代表俄國將在春季和夏季針對頓內次克、哈爾科夫與札波羅熱等三州發攻勢。

俄國極端主義民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）則是預測，莫斯科當局將於2月下旬、戰爭屆滿1周年宣布動員令。史特雷科夫說：「後續將有第2波動員，我們不得不進行第二波動員，也許還會有第三波。」

俄羅斯否認正準備第二波動員，普亭上個月表示新一輪徵召毫無意義，稱只有一半被動員的新兵被派往烏克蘭。

包括普亭在內的俄羅斯官員此前也曾否認下令動員的計畫，結果最終於9月宣布局部動員。

烏克蘭提出該警告之際，俄羅斯聲稱東正教聖誕節期間單方面停火。儘管如此，根據烏克蘭南部赫松州政府說法，烏克蘭控制的一個消防站遭到迫擊，造成一名消防員喪命、四人受傷。此外，烏克蘭東部城市頓涅茲克似乎也未停火。

另據英國 衛報報導，為了彌補兵力損失，俄羅斯已招募數萬名囚犯加入國內傭兵組織。該組織首批招募囚犯作戰六個月後，於5日獲得赦免。

此外，英國政府7日表示，世界各國司法部長將在倫敦開會，以進一步支持國際刑事法院（ICC）調查被指出現在烏克蘭的戰爭罪行。