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俄無意停火…傳最快1月中再增兵50萬「或有第3波動員」

編譯中心／綜合7日電
烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。美聯社
烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國本月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。美聯社

俄羅斯10月徵召才30萬預備役人員，烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄國1月將再下令動員多達50萬新兵，象徵普亭無意結束戰爭。

烏克蘭國防部軍事情報局副局長斯基比特斯基（Vadym Skibitsky）說，烏克蘭預期俄羅斯將在冬季假期結束後，於1月15日宣布最新一波動員令，並認為新一波徵召代表俄國將在春季和夏季針對頓內次克、哈爾科夫與札波羅熱等三州發攻勢。

俄國極端主義民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）則是預測，莫斯科當局將於2月下旬、戰爭屆滿1周年宣布動員令。史特雷科夫說：「後續將有第2波動員，我們不得不進行第二波動員，也許還會有第三波。」

俄羅斯否認正準備第二波動員，普亭上個月表示新一輪徵召毫無意義，稱只有一半被動員的新兵被派往烏克蘭。

包括普亭在內的俄羅斯官員此前也曾否認下令動員的計畫，結果最終於9月宣布局部動員。

烏克蘭提出該警告之際，俄羅斯聲稱東正教聖誕節期間單方面停火。儘管如此，根據烏克蘭南部赫松州政府說法，烏克蘭控制的一個消防站遭到迫擊，造成一名消防員喪命、四人受傷。此外，烏克蘭東部城市頓涅茲克似乎也未停火。

另據英國衛報報導，為了彌補兵力損失，俄羅斯已招募數萬名囚犯加入國內傭兵組織。該組織首批招募囚犯作戰六個月後，於5日獲得赦免。

此外，英國政府7日表示，世界各國司法部長將在倫敦開會，以進一步支持國際刑事法院（ICC）調查被指出現在烏克蘭的戰爭罪行。

路透報導，英國聲明指出，將在3月間舉行的這項會議，由英國司法大臣拉布（Dominic Raab）與荷蘭司法部長耶史格茲-澤格留斯（Dilan Yesilgoz-Zegerius）一同主持，國際刑事法院首席檢查官卡林汗（Karim Khan）將出席。

俄羅斯總統普亭7日獨自出席克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜，這是他首次在首...
俄羅斯總統普亭7日獨自出席克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜，這是他首次在首都莫斯科慶祝。根據俄國國營電視台釋出的兩段直播影片，東正教神父在鍍金的聖母領報大教堂主持午夜禮拜，亦即「聖禮儀」，普廷身穿藍色夾克和白色高領毛衣，是現場唯一參加禮拜的人。 （路透）
俄羅斯總統普亭7日獨自出席克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜，這是他首次在首...
俄羅斯總統普亭7日獨自出席克里姆林宮大教堂舉行的東正教聖誕節禮拜，這是他首次在首都莫斯科慶祝。根據俄國國營電視台釋出的兩段直播影片，東正教神父在鍍金的聖母領報大教堂主持午夜禮拜，亦即「聖禮儀」，普廷身穿藍色夾克和白色高領毛衣，是現場唯一參加禮拜的人。 （歐新社）

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