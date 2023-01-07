俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏戰爭打了快一年，烏軍愈戰愈勇，俄軍則頻頻吞敗，讓當初預言俄侵烏將勢如破竹、速戰速決的觀察家眼鏡跌碎一地。紐約時報專欄作家克魯曼 表示，烏克蘭 給全世界上了一堂課，教導世人何謂真正的力量，絕不是擺出雄壯威武姿態就是真剛強。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文說，在現代世界，「國力」與一國經濟實力的關聯性遠大於軍事力量，而且也可能反映「軟實力」—該國價值觀與文化所能發揮的影響力。即使單就軍事力量而論，現代戰爭也不再那麼倚重肌肉結實、孔武有力的壯漢與敵軍短兵相接打肉搏戰，而是以運用長程武器為主，佐以眾多先進科技，在戰略上鬥智。要打贏現代戰爭，一部分得倚賴將領的足智多謀，以及情報充分、準確。

由此可見，俄軍入侵烏克蘭頻頻吃癟，其來有自。其實早在俄烏開戰之初，評論員紛紛斷定俄軍數日內即可輾壓烏克蘭，當時軍事歷史學家奧布萊恩（Phillips O'Brien）就獨排眾議，預言這會是一場「消耗戰」，而烏克蘭最終獲勝機率高。

克魯曼坦承並非軍事專家，但現代戰爭一大部分與「算術」有關，而他正好懂一些應用數學，所以試著用算術來評析俄烏「軍事力量」並分個高下。

首先，若從戰爭前夕俄羅斯 和烏克蘭的軍事預算數字來看，就不難得知為什麼眾多分析師都斷定俄軍將迅速贏得此役。以斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據繪成的圖表顯示，2021年俄羅斯軍事支出超過650億美元，烏克蘭則略高於50億美元。

然而，速戰速決的勝利並不像紙上談兵的將領想像的那麼容易。克魯曼指出，俄軍戰場表現之所以那麼差勁，一大因素是敗在普亭的將領思慮不周，未顧及俄軍延綿數十公里長的裝甲車隊，是多麼容易遭配備先進反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。

最重要的是，一旦烏克蘭擊退俄軍初期攻勢，這場戰事就變成「消耗戰」，也不再只是俄烏兩國之間的戰爭。儘管奮勇作戰和死傷的是烏克蘭人，但他們不是只有自己的軍事工業可倚靠，另可取得西方國家大量武器奧援。

這要拜烏克蘭的「軟實力」之賜 — 烏克蘭能自我描述成「抵抗殘暴獨裁者的民主捍衛者」，說服西方國家提供武器援助。一旦把這些附加的軍事資源算進去，俄羅斯的軍力優勢頓時消失。根據SIPRI的資料，2021年光是美國的軍事支出就大約8,000億美元，俄羅斯完全不是對手。

再者，俄國軍力可能比軍事支出差距所示的還要劣勢。

一方面，北約組織（NATO）的軍事科技，特別是能從遠程對目標發動精準攻擊，遠超出多數人想像，這使烏克蘭透過與北約成員國的武器和情報交流從中受益。

另一項助力來自於烏克蘭人全民皆兵、發揮創意，把民用裝備改造成有效的武器，簡直媲美電視影集「百戰天龍」主角馬蓋先就地取材打造武器（MacGyvering）的才幹。

還有一點，奧布萊恩指出，現代戰爭消耗軍事裝備的速度極快，俄軍開戰時擁有巨量的坦克和大砲，但許多都在早期企圖攻下基輔時毀損。智庫「戰爭研究所」（ISW）如今估計，俄軍炮彈存量消耗得很嚴重，以至於他們「將很難維持現在的作戰步調」。（持平而論，烏軍因仍沿用許多蘇聯時代的大砲，所以也有類似問題。）

這意味著，生產能力（productive capacity）—最終是經濟實力—往往決定誰能打贏「消耗戰」。就這方面而言，俄羅斯顯然遙遙落後烏克蘭的歐美盟國。國際貨幣基金（IMF）資料顯示，2021年美國的國內生產毛額（GDP）23兆美元，歐盟約17兆美元，俄羅斯1.77兆美元，烏克蘭2,001億美元。

話雖如此，俄羅斯並未與西方民主國家全國開戰（謝天謝地），上述GDP和軍力的懸殊差距也未充分展現出來，所以此時尚難斷定俄烏戰爭最後的結局。但至少從這些數字看來，對烏克蘭似乎較有利。