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俄羅斯宣布停火 烏克蘭控訴火箭彈轟民宅

中央社基輔6日綜合外電報導
圖為6日在烏克蘭赫松，一名當地居民跑過一棟被俄羅斯砲彈擊中的失火房屋。美聯社
圖為6日在烏克蘭赫松，一名當地居民跑過一棟被俄羅斯砲彈擊中的失火房屋。美聯社

俄羅斯片面宣布停火預定生效時間過後，烏克蘭總統辦公室副主管提摩申科說，俄羅斯部隊6日襲擊烏克蘭東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）。

提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在社群媒體上說：「占領者兩度用火箭彈襲擊克拉莫托斯克市。」他說，一棟民宅被擊中，但並未造成傷亡。

克里姆林宮5日表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已經下令俄國軍隊於東正教聖誕節期間在烏克蘭停火36小時。

克里姆林宮指出，俄國軍隊必須從1月6日中午12時開始停火，時間維持36小時。包括居住在俄羅斯和烏克蘭的許多東正教徒，都在1月6日至7日慶祝聖誕節。

法新社報導，烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特上回應克里姆林宮的聲明，他寫道，俄國「必須離開占領的土地，唯有到那時候才會有『暫時休兵』，別把你們的偽善講出來」。

對於俄國的停火公告，總統拜登（Joe Biden）說，普亭在12月25日與元旦當天「選擇轟擊醫院、托兒所和教堂」，現在下令停火，他認為普亭只是在找喘息空間。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）則說，如果普亭真的渴望和平，就會撤軍回國。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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