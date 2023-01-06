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俄艦演訓「首搭載極音速飛彈」美：不隨政治宣傳起舞

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯總統普亭指派裝有最新「鋯石」極音速巡弋飛彈的巡防艦「高希柯夫海軍上將號」，赴大西洋、地中海等地演訓。（路透）
俄羅斯總統普亭指派裝有最新「鋯石」極音速巡弋飛彈的巡防艦「高希柯夫海軍上將號」，赴大西洋、地中海等地演訓。（路透）

俄烏戰爭仍熾，俄羅斯總統普亭4日派出裝有最新「鋯石」（Tsirkon）極音速巡弋飛彈的巡防艦，赴大西洋、印度洋、地中海等地演訓，針對西方重申「維護國家利益」的立場。對此，美方稱，不隨俄國的政治宣傳伎倆起舞。

綜合媒體報導，普亭和俄國國防部長蕭伊古透過視訊會議參與「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦任務出發前的典禮。普亭說：「我確定這種強大的武器能可靠保護俄羅斯免於潛在外部威脅，並有助確保國家利益…我們將繼續拓展武裝部隊的戰鬥潛力。」

他還說，艦上裝備的「鋯石」極音速巡弋飛彈屬「世上絕無僅有」的系統。

俄羅斯海軍巡防艦「高希柯夫海軍上將號」4日成了第一艘載著「鋯石」極音速巡弋飛彈，...
俄羅斯海軍巡防艦「高希柯夫海軍上將號」4日成了第一艘載著「鋯石」極音速巡弋飛彈，展開例行作戰勤務的軍艦。圖為該艦發射「鋯石」飛彈檔案照。（美聯社）

蕭伊古說：「此次任務主要重點是和友好國家一起因應俄羅斯所面臨的威脅，並支持區域和平與穩定。」他指出，高希柯夫海軍上將號將開往大西洋、印度洋和地中海，並稱極音速飛彈能壓下所有防空系統。這種飛彈的飛行速度是音速的9倍，射程超過1000公裡。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在華府被問及俄軍派艦一事時答稱：「我們向來不隨政治宣傳伎倆起舞。」普亭揮師入侵烏克蘭超過10個月，迄今未見戰事有結束跡象，已演變成一場殘酷的寒冬砲戰並造成雙方數以萬計士兵死傷。

烏克蘭軍方5日估計，一天來已殲滅800名俄軍，多半是在烏東頓內次克州擊斃，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。另據塔斯社報導，俄軍占領下札波羅熱州州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky）指出，烏軍砲擊造成5人喪生和15人受傷，包括4名救難人員。

烏軍並通報，俄軍對烏克蘭控制下、大致已遭摧毀的巴赫姆特以及頓內次克州另2城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove）實施的空襲以及飛彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。

此外，法國總統馬克宏告訴烏克蘭總統澤倫斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。美國總統拜登昨天則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。

但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，諸如艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

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