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烏克蘭政學界批俄停火聲明 憂普亭重整軍力

中央社／伊斯坦堡5日專電
俄羅斯總統普亭。（歐新社）
俄羅斯總統普亭。（歐新社）

俄羅斯總統普亭下令於東正教聖誕節停火36小時後，烏克蘭國會議員、學者及民間團體都表示普亭的話不可信，這只是他藉此洗白為和平使者，或爭取時間、集結力量再戰的招數。

克里姆林宮今天表示，普亭（Vladimir Putin）下令俄國軍隊必須從1月6日中午12時（格林威治時間9時）起停火36小時。住在俄羅斯和烏克蘭的許多東正教徒在1月6日至7日過聖誕節。

聲明一出，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）即推文兩點回應：第一，烏克蘭不攻擊外國領土，也不像俄羅斯一樣殺害平民。烏克蘭只摧毀在領土上的占領軍成員。第二，俄羅斯必須離開占領的土地，唯有到那時才會「暫時停戰」。

烏克蘭記者馬察爾斯基（Yuriy Matsarsky）曾在俄羅斯工作15年，俄國入侵烏克蘭後加入國土防衛軍（Territorial Defence Force）。他透過通訊軟體對中央社表示，普亭此舉是為了能在未來指控烏克蘭破壞停火協議。

他說，普亭對摧毀烏克蘭的想法相當痴迷，「別理他」。

人在基輔的國會議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，停火令顯然是說給俄國民眾聽的。

她說，普亭在戰場上遭遇多次挫敗後，試圖洗白自己的形象。暫時停火只是向俄羅斯民眾展現他是「和平締造者」而非侵略者及恐怖分子的招數。就在幾天前，俄軍用近百枚飛彈及伊朗無人機攻擊烏克蘭城市。

索夫桑強調，普亭每次開口，「你都不該信」。這已經是公認的規則。截至目前為止，停火是不可能的。只要俄羅斯未在戰場上被擊敗，「我們真的沒有理由相信俄國不會在明天或任何日子砲擊烏克蘭城市」。

非政府組織烏克蘭台灣論壇（Ukraine+Taiwan Forum）成員哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）也認為普亭的話毫無意義，烏克蘭經歷新年之夜的殘酷砲擊後，更是如此。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）說，普亭所作所為都是為了爭取時間，繼續侵略烏克蘭，這只是他重新集結力量戰下去的藉口。

東亞專家布特絲卡（Nataliya Butyrska）表示，在元旦前後連續對烏克蘭發動大規模飛彈及無人機攻擊後，俄羅斯軍火庫已耗盡。他們需要7至10天時間準備新一輪大型攻勢。

她說，這就是他們擺出善意姿態的原因。烏克蘭人不會相信俄羅斯人一個字。

俄羅斯在新年假期期間，連續3晚對烏克蘭發動空前的空襲，鎖定民間目標，加強空戰行動。

普亭選擇東正教聖誕節為停火時機，也凸顯基輔和莫斯科教會的分歧隨戰爭日益加深。

至少從17世紀起，烏克蘭的宗教信仰就一直處於莫斯科領導下，但因俄羅斯吞併克里米亞和支持東部分離主義，部分烏克蘭東正教會2019年與莫斯科決裂。索夫桑指出，俄羅斯揮軍入侵之後，多數烏克蘭人轉而於12月25日與已開發國家一起過聖誕節，而不是與俄國一同在1月7日過節。

哈里托諾夫也說：「烏克蘭的聖誕節是在上週。」

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