我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SONY微博帳號遭禁言 據稱因3個月前一則圖文惹禍

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

烏克蘭稱一天來擊斃800敵軍 使俄蒙受重大戰損

中央社基輔5日綜合外電報導
法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車。(美聯社)
法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車。(美聯社)

烏克蘭軍方今天估計，一天來已殲滅800名俄軍，多半是在烏東頓內次克州（Donetsk）擊斃。西方盟國承諾，將為烏克蘭提供裝甲戰鬥車輛，但並非烏克蘭希望取得的重型坦克車。

路透報導，烏克蘭軍方在提出晨間定時戰況摘要報告時說，俄軍集中全力在巴赫姆特（Bakhmut）扇形戰區的攻勢上，至於在阿夫迪夫卡（Avdiivka）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩戰區的攻擊並不成功。

烏軍表示，過去一天來已殲滅800名以上俄軍，並摧毀俄軍一架戰機、一架直升機和3輛坦克車。

烏軍並通報，俄軍對烏克蘭控制下、大致已遭摧毀的巴赫姆特以及頓內次克州另2城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）和庫拉霍韋（Kurakhove）實施的空襲以及飛彈和火箭攻擊，造成了數量不詳的烏克蘭平民傷亡。

俄軍否認在烏克蘭採取「特殊軍事行動」時，會以平民作為攻擊目標。路透無法獨立證實這些戰況敘述的真實性。

美國政府一名高層官員昨天對頓內次克的戰況作出審慎評估，尤其是在巴赫姆特一帶。

這名官員說：「戰鬥依然相當激烈…我們在巴赫姆特目睹的戰況，未來幾個月也會在火線上的其他地方看到，即雙方交戰不斷。」

烏克蘭總統澤倫斯基在傍晚視訊談話中表示，巴赫姆特郊區的烏軍已使敵軍蒙受重大戰損，俄軍正增強在此一地區的兵力。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Malyar）根據部內情報在社群平台Telegram留言說，俄軍在蒙受重大戰損下，今年第一季恐怕必須再次宣布局部動員令。

塔斯社（TASS）報導，俄軍占領下札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長巴里特斯基（Yegeny Balitsky）指出，烏軍砲擊造成5人喪生和15人受傷，包括4名救難人員。

法國總統馬克宏告訴澤倫斯基，法國將送交烏克蘭AMX-10 RC輕型裝甲戰鬥車以協助作戰。拜登總統昨天則說，美方正考慮提供烏克蘭布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicles），這是美國陸軍1980年代中期以來的主要運兵車，火力強大。

但烏克蘭爭取的是艾布蘭型（Abrams）主戰坦克。烏克蘭一再請求盟國，提供比較重型的戰車，諸如艾布蘭坦克或德國豹型（Leopard）主力戰車。

烏克蘭 頓內次克 澤倫斯基

上一則

來自中國旅客 德國將要求快篩陰才能入境

延伸閱讀

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車

搶先美國 法國將軍援烏克蘭「AMX-10 RC」輕型戰鬥車
俄軍續進犯 澤倫斯基：擬用伊朗無人機消耗烏克蘭

俄軍續進犯 澤倫斯基：擬用伊朗無人機消耗烏克蘭
俄無人機寫「新年快樂」跨年轟不停 烏2天擊落45架

俄無人機寫「新年快樂」跨年轟不停 烏2天擊落45架
澤倫斯基批普亭發動戰爭「與魔鬼為伍」：躲在人民後面

澤倫斯基批普亭發動戰爭「與魔鬼為伍」：躲在人民後面

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
巴西一名38歲的辣媽帶著兩個孩子到海邊跨年，卻不幸被煙火射到，當場喪命。（取材自Instagram／@elisangelatinem、Twitter／@MagalhaesCleder）

元旦成忌日…跨年煙火射到衣服 2寶辣媽變人肉火球殞命

2023-01-03 23:19
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33

超人氣

更多 >
15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元
小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪

小紅書網紅博主紐約地鐵遇襲 夫頭破血流腦震盪
張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？

張藝謀洛杉磯購物照片曝光 這次是真的？
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票