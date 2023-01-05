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俄軍遇襲增至89死 高層歸咎「士兵手機洩蹤」挨批卸責

編譯陳曉慈、陳韋廷／綜合4日電
頓內次克馬克耶夫卡一座俄國軍營一日遭烏克蘭火箭彈摧毀，至少89名俄軍陣亡。工作人員4日持續清理殘骸。（路透）
頓內次克馬克耶夫卡一座俄國軍營一日遭烏克蘭火箭彈摧毀，至少89名俄軍陣亡。工作人員4日持續清理殘骸。（路透）

烏克蘭在跨年夜攻擊烏東頓內次克馬克耶夫卡地區一處俄軍軍營，俄國國防部4日更新傷亡數字，表示這次攻擊造成89名俄軍陣亡，並稱士兵違反禁令大量使用手機以致遭敵軍鎖定，是遇襲主因。

俄軍謝夫留科夫中將4日表示，烏克蘭1日凌晨0時1分以美製「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統攻擊這處被徵為軍營的職業學校，其中兩枚火箭遭擊落，四枚命中。

烏克蘭軍方稱這次攻擊造成400名俄軍喪命，300人受傷。俄國2日罕見承認有63人陣亡，最新公布陣亡增至89人，是俄軍自開戰以來公開承認傷亡最慘的單次攻擊。遇襲軍營中多半是去年9月剛被徵召的軍人，當時俄國總統普亭下令局部動員30萬人。

謝夫留科夫指出，造成嚴重傷亡的主因「十分明確」。他說，許多俄國官兵違反禁令，在烏軍武器射程範圍內大量使用手機，讓烏軍得以鎖定俄軍位置座標進行攻擊。他表示，將依法對相關人員究責，並採取行動避免未來發生類似狀況。

烏軍預計在春季發起猛攻，圖為頓內次克利曼地區一處遭戰火摧毀的住宅區。（Getty...
烏軍預計在春季發起猛攻，圖為頓內次克利曼地區一處遭戰火摧毀的住宅區。（Getty Images）

BBC指出，俄軍上修傷亡人數，顯示實際傷亡數字可能更高，公開表明將追究官員責任也很不尋常。

俄國國內出現批評聲浪，指責軍方不應以如此脆弱的建物做為軍事基地。莫斯科市議會副議長梅德韋傑夫認為，將責任推給基層官兵用手機，顯示此事會由基層做替罪羔羊，該負責的高官不會出面擔責。

普亭3日則簽屬通過一份命令，宣布給付陣亡士兵家屬500萬盧布（約6.9萬美元）撫恤金。BBC說，俄國媒體幾乎都低調處理這個新聞，但前線官兵家屬相當憂心甚至憤怒，許多人在社群媒體集結責怪軍方。

另一方面，烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫4日在基輔向美國廣播公司（ABC）表示，正打算在春季發動一次大規模攻勢，預期會有更多攻擊「越來越深入」俄羅斯。

布達諾夫說戰況將在3月變得「最激烈」，「屆時，我們將看到更多領土被解放和俄羅斯聯邦的最終失敗。這將發生在整個烏克蘭，從克里米亞到頓巴斯。」布達諾夫還強調，基輔目標是回到1991年時的邊界線，並稱「我們會實現它的」。

至於俄國的未來，布達諾夫認為俄國會崩潰，但此事有利於世界。他說，俄國獨裁者普亭在烏克蘭遭遇慘敗後，已成為人們的「笑柄」。

俄國 烏克蘭 普亭

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