法記者前進烏東前線 拍到俄軍飛彈近距襲擊大爆炸

（取材自Twitter＠Émilie Paul）

軍聞網站「The Drive-Warzone」與澳洲 雅虎新聞（Yahoo News Australia）報導，法國「TMC」電視頻道的採訪團隊日前在烏克蘭頓內次克州德魯士科夫卡（Druzhkovka）準備進行報導時，無意間拍到了距離僅「幾十公尺」的烏軍重要鐵路運輸和倉儲樞紐被俄軍飛彈擊中而發生大爆炸。

從衛報上傳YouTube的影片可見，TMC頻道「Quotidien」談話節目主持人巴特（Yann Barthès）向觀眾介紹，接下來就要播放稍早發生在克拉莫托斯克（Kramatorsk）的爆炸畫面，並指地點就在採訪團隊附近，因此正是特派記者加斯納（Paul Gasnier）所親身經歷。

接下來的畫面就可見到加斯納連話都還沒說出口，背後就出現了強烈閃光與巨大聲響，似乎是強烈的衝擊波迫使他緊急尋找掩護，攝影 機也跟著倒地，畫面隨即回到鴉雀無聲的攝影棚。

法國「TMC」電視頻道採訪團隊日前在烏克蘭東部前線一帶準備進行報導時，拍到了「幾十公尺」外的烏軍重要鐵路運輸和倉儲樞紐被俄軍飛彈擊中而引發大爆炸。（取材自Twitter＠Émilie Paul）

當晚來賓、法國財政部 長勒麥爾（Bruno Le Maire）依舊鎮定，坐在後方的觀眾則一臉震驚。神情看起來有些困惑的巴特坦承沒有看過這隻畫面，隨後就請加斯納在現場連線分享事件過程。根據報導，當時人已在另一個地點的加斯納表示，採訪團隊當時正在投宿飯店前方的停車場，還是唯一在外面的人，爆炸就發生在距離他們「幾十公尺」的地方。雖然很害怕，但採訪團隊全員平安無事。

據報導，俄軍飛彈襲擊地點位在巴赫穆特（Bakhmut）以西約32公里，顯然擊中了當地火車站以及烏方稱被用於人道主義活動儲存設施的牽牛星冰上運動館（Altair Ice Arena），俄烏雙方事後對死傷與武器損失各執一詞。

來源：衛報