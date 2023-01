烏克蘭昂貴飛彈打廉價無人機 分析：長期俄恐占上風

基輔守軍1日用探照燈搜索俄國無人機。路透

戰場上接連失利的俄羅斯 加快部署無人機襲擊,烏克蘭 運用飛彈予以擊落的成本估達出動無人機的7倍,雖然保護關鍵基礎設施和人命,但長此以往,這樣的失衡恐會讓俄羅斯占上風。

美國「紐約時報」(The New York Times)報導,烏克蘭上空的自爆無人機數量正急劇增加,它們動作遲緩、聲音嘈雜,而且在空中相對容易被擊落。烏克蘭表示,新年這週末朝烏克蘭飛來的約80架俄羅斯無人機幾乎全遭擊落。

烏克蘭防空部隊發言人今天說:「這是先前沒有人達成的戰果。」

烏克蘭擊落無人機的技巧越來越成熟,不過隨著戰爭發展,有件事也正在日益失衡:諸如地對空飛彈等諸多防衛武器的成本遠高於無人機。有些軍事專家表示,長此以往,這件事可能讓莫斯科占上風。

專家表示,俄羅斯使用由伊朗 提供的見證者-136型(Shahed-136)無人機相對便宜,但是烏克蘭用來從空中將它們擊落的武器卻昂貴許多。

在這場戰爭中對烏克蘭提供支援的諮詢公司Molfar負責人史塔羅謝克(Artem Starosiek)估計,運用飛彈擊落無人機的成本是出動無人機的7倍。

伊朗無人機的生產成本可能低至2萬美元,但是烏克蘭發射一枚地對空飛彈的成本,從舊式蘇聯製S-300防空飛彈的14萬美元到美製國家先進防空系統(NASAMS)的50萬美元不等。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在深夜演說中警告,俄羅斯正押寶「讓我們人民、防空系統和能源產業消耗殆盡」。

Molfar估計,自從去年9月以來,俄羅斯已經對烏克蘭出動約600架無人機。莫斯科在戰場上接連失利後加快部署無人機作戰步伐,已經造成烏克蘭各地在天寒地凍中輪流停電,在俄羅斯全面入侵即將進入一年之際製造了更嚴重苦難。

眾所週知,烏軍運用高射砲和小型武器對付無人機曾取得些許斬獲,但俄軍近期改採夜間出擊後這種情況已經改變。基輔目前高度仰賴從戰鬥機和地面發射飛彈。官員指出,烏克蘭週末運用國家先進防空系統,數度發射地對空飛彈對付無人機。

非營利智庫CNA俄羅斯軍事專家考夫曼(Michael Kofman)說,烏克蘭正運用「東拼西湊的防空系統」抗擊威脅,包括蘇聯時期和北大西洋公約組織(missile)系統,各有各的代價。

相較於現有蘇聯和歐洲防禦系統,烏克蘭有些高射砲並不昂貴,但是相較於無人機,美製攔劫飛彈就相當昂貴。

即便如此,要評估用飛彈擊落無人機作法是否明智,也不總是那麼簡單。

華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)分析家巴羅士(George Barros)表示,他猜測烏克蘭正在部署更複雜、更昂貴防空系統保護敏感的關鍵基礎設施。

巴羅士強調,舉例來說,擊落無人機的成本遠低於修復受損發電廠。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)專家布爾格(Mathieu Boulegue)說,目前烏克蘭擁有充足防空武器和彈藥對俄羅斯無人機的威脅進行打擊。

布爾格表示:「只要西方持續提供軍事支援,成本就無關緊要。基輔問題在於,此刻防空鏈中沒有足夠彈藥儲備讓他們擊落那些無人機。」

白宮曾表示,知悉克里姆林宮和伊朗正尋求在俄羅斯共同生產無人機。布爾格表示,長此以往,這將會讓莫斯科有能力部署更多無人機打擊烏克蘭。

他說:「那將會讓烏克蘭的防空系統面臨更大壓力。」