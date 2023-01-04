徵用軍營遇襲至少89死 俄軍認違禁大規模用手機是主因
俄羅斯國防部日前稱烏克蘭軍隊跨年夜出動美製高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），攻擊了頓內次克州馬克耶夫卡（Makiivka / Makeyevka）一處被徵用為軍營的職業學校。官方證實陣亡人數已上升到89人，並指官兵在敵人武器可及範圍內使用個人手機是主要原因。
俄羅斯官媒塔斯社4日報導，俄羅斯武裝部隊總軍政部（Main Military-Political Department）第一副部長謝夫留科夫中將（Lieutenant General Sergey Sevryukov）告訴記者，「現在已經變得很明顯了，本事件的主要原因是人員在敵方破壞手段可及範圍之內，違反禁令啟動跟大規模使用個人電話」。
謝夫留科夫中將指出，「這一因素讓敵方能夠取得方位，並確認軍人位置的座標以進行飛彈打擊」，稱現在正採取必要措施，以排除往後再度發生這類悲慘事件。
俄羅斯國防部4日凌晨在Telegram發布聲明指出，遇難者包含了副團長巴丘林中校（Lt Col Bachurin）。BBC報導，俄方稱一個委員會正在調查該事件狀況，被判有罪的官員將被繩之以法。
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