徵用軍營遇襲至少89死 俄軍認違禁大規模用手機是主因

俄羅斯國防部日前稱烏克蘭軍隊跨年夜出動HIMARS系統，攻擊了頓內次克州馬克耶夫卡一處被徵用為軍營的職業學校，陣亡人數現上升到89人，並指官兵在敵人武器可及範圍內使用個人手機是主要原因。（美聯社）

俄羅斯國防部 日前稱烏克蘭軍隊跨年夜出動美製高機動砲兵火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），攻擊了頓內次克州馬克耶夫卡（Makiivka / Makeyevka）一處被徵用為軍營的職業學校。官方證實陣亡人數已上升到89人，並指官兵在敵人武器可及範圍內使用個人手機 是主要原因。

俄羅斯官媒塔斯社4日報導，俄羅斯武裝部隊總軍政部（Main Military-Political Department）第一副部長謝夫留科夫中將（Lieutenant General Sergey Sevryukov）告訴記者，「現在已經變得很明顯了，本事件的主要原因是人員在敵方破壞手段可及範圍之內，違反禁令啟動跟大規模使用個人電話」。

謝夫留科夫中將指出，「這一因素讓敵方能夠取得方位，並確認軍人位置的座標以進行飛彈打擊」，稱現在正採取必要措施，以排除往後再度發生這類悲慘事件。

俄羅斯國防部4日凌晨在Telegram發布聲明指出，遇難者包含了副團長巴丘林中校（Lt Col Bachurin）。BBC報導，俄方稱一個委員會正在調查該事件狀況，被判有罪的官員將被繩之以法。