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嚇阻俄國 美軍在烏克蘭邊境軍演

編譯莊蕙嘉／綜合3日電
美國陸軍第101空降師在羅馬尼亞部署4000名軍力，去年12月1日參加羅馬尼亞國慶閱兵。（歐新社）
美國陸軍第101空降師在羅馬尼亞部署4000名軍力，去年12月1日參加羅馬尼亞國慶閱兵。（歐新社）

俄烏戰爭下月將滿一年，美國為實踐「保護北約盟友」的承諾，去年夏天開始於羅馬尼亞駐軍，在接近烏克蘭邊境與羅國軍隊共同操演，希望向莫斯科當局展現警告訊息。

紐約時報報導，去年2月俄烏戰爭爆發後，美國軍方即下令陸軍第101空降師部署4000名軍力及高級指揮官至羅馬尼亞，進駐臨黑海的康斯坦察空軍基地。這是101空降師自二戰以來首度部署於歐洲，也是最接近烏克蘭本土戰場的美國陸軍單位。

該師近來和羅馬尼亞部隊聯合演習的地點，一處距烏克蘭邊界僅幾公里，另一處距俄國控制的克里米亞很近，火箭彈只要7分鐘就能打到。

101空降師指揮官麥吉少將亦派遣小規模部隊至保加利亞、德國、匈牙利和斯洛伐克等國，「這是一個在可能需要實際採取防衛行動的地點，演練和執行任務的機會」。

剛經歷伊拉克與阿富汗戰爭後，美國已不願再軍事介入其他區域戰爭，如今希望以這種模式嚇阻敵方，包括展現武力、演訓、運交武器和其他援助。美國國防部將評估是否增加駐軍。

部分意見認為，先前美國和北約沒有全力嚇阻俄國，才導致俄烏戰爭爆發。美國民主黨聯邦眾議員莫頓去年12月訪問烏克蘭，他返國後指出：「這是我們在烏克蘭戰爭必須學到且最重要的事。當我們審視其他可能類似烏克蘭的狀況，如太平洋的中國與台灣，我們必須確保威嚇是有效的。」

軍方決策者認同這項策略，他們指出，101空降師還在黑海進行海岸防衛訓練，若共軍犯台，這將是有用的戰技。

羅馬尼亞的4000美軍並非規模最大，去年俄烏戰爭爆發後不久，美國陸軍第一步兵師約1萬2000人便部署於波蘭及波羅的海一帶。美國增加歐洲駐軍，展現拜登去年6月在馬德里北約峰會宣誓「保衛盟友」的承諾。

華府智庫「新美國安全中心」戰爭分析家貝卡．瓦瑟認為，美國部署軍力和指揮官的舉措不止是象徵性，這同時能夠讓美方對於戰事變化能迅速反應與決策。她說：「（戰爭）不見得非要戰鬥部署，目前所做的是威嚇部署。」

烏克蘭 北約 俄國

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