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烏軍：收復40%領土 南部戰線釀500俄軍傷亡

編譯徐榆涵、張君堯／綜合3日電
烏克蘭軍方3日表示，烏軍在去年12月31日針對烏克蘭南部赫松地區一帶進行突襲，造成500名俄軍傷亡，是對俄軍的一次毀滅性打擊。（路透）
烏克蘭軍方3日表示，烏軍在去年12月31日針對烏克蘭南部赫松地區一帶進行突襲，造成500名俄軍傷亡，是對俄軍的一次毀滅性打擊。（路透）

烏克蘭軍方3日表示，烏軍在去年12月31日針對烏克蘭南部赫松地區（Kherson）一帶進行突襲，造成500名俄軍傷亡，是對俄軍的一次毀滅性打擊。

CNN報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部指出，烏軍在去年12月31日突擊赫松州丘拉基夫卡（Chulakivka）地區的俄軍據點，造成大約500名俄軍傷亡。

烏克蘭南部軍區司令部發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）指出，此行動是烏軍在南部前線取得的成就之一，未來還會有更多類似戰果，因為烏軍已經確定了敵軍位置。

 CNN目前無法證實烏軍的說法。俄羅斯也尚未就胡梅紐克說法做公開評論。

此前，俄羅斯國防部2日證實烏軍使用多管火箭攻擊頓內次克馬克耶夫卡（Makiivka）地區一處軍營，造成63名俄軍死亡，這也是俄軍自開戰以來公開承認的最慘重傷亡。

另外，烏克蘭武裝部隊總司令中將札魯茲尼（Valery Zaluzhny）2日表示過去一年中，俄羅斯發動入侵之後占領領土中有40%已被解放。

CNN報導，札魯茲尼在Telegram上發表的2022年總結中提到「武裝部隊解放了俄國全面入侵期間佔領的40%的領土，以及自2014年以來便被俄國佔領領土的28%」，此外，札魯茲尼還提到目前戰事前線長約1500公里。

根據札魯茲尼的說法，烏克蘭武裝部隊共計在17個歐洲國家的領土上接受軍事訓練，他補充說「多虧國際合作夥伴才有可能訓練超過2萬名士兵，2022年有超過60萬人從敵對行動地區撤離，並運送超過200萬噸人道主義物資」。

烏克蘭武裝部隊總司令中將札魯茲尼，表示過去一年中，俄羅斯發動入侵之後佔領領土中有...
烏克蘭武裝部隊總司令中將札魯茲尼，表示過去一年中，俄羅斯發動入侵之後佔領領土中有40%已被解放。（美聯社）

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