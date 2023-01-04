我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普民調：近80%美國人認為 2023年日子不好過

美衰退要來了 失業恐增加 可能多45萬人跑去開Uber

俄羅斯指「日本邁向軍事化」稱將反制

編譯中心／綜合3日電

俄羅斯國家通訊社「塔斯社」3日刊出俄羅斯副外交部長魯登科的專訪，魯登科表示，日本的「反俄方針」讓和平條約談判變得不可能發生，更警告日本正邁向軍事化，如果情况持續，俄羅斯將採取措施應對。

俄羅斯與日本尚未正式結束第二次世界大戰的敵對狀態，因為雙方對蘇聯在二戰末期占領的島嶼歸屬問題僵持不下。這些島嶼位於日本最北端島嶼北海道外海，俄方稱為南千島群島，日方稱之為北方四島。

魯登科告訴塔斯社：「要跟一個公開採不友善態度且直接威脅我國的國家討論簽署（和平條約）這類文件，明顯不可能。」

日本共同社根據塔斯社專訪內容報導，魯登科指出，日本首相岸田文雄政府放棄和平發展道路，逐漸朝軍事化方向邁進，「是對俄羅斯及亞洲太平洋地區的嚴重威脅」。

他列舉日本在俄羅斯邊境附近作大規模軍事演習、日本內閣會議通過載明「反擊能力」的3份安保文件，以及大幅增加防衛經費等例子，並說明俄方已透過外交等管道向日方表達憂慮。他警告，如果岸田政府持續這項方針的話，「為了阻止對俄羅斯帶來的軍事威脅，我們不得不採取適當的反制措施」。

日本 俄羅斯 邊境

上一則

徵用軍營遇襲至少89死 俄軍認違禁大規模用手機是主因

下一則

煽動仇視洛興雅人 「緬甸賓拉登」獲獎

延伸閱讀

日經調查2023年十大預測：不致動用核武、中國不會侵台

日經調查2023年十大預測：不致動用核武、中國不會侵台
拜登下周會見日相岸田 討論北韓、俄烏戰爭及台海議題

拜登下周會見日相岸田 討論北韓、俄烏戰爭及台海議題
路透：拜登和岸田文雄13日華府會面

路透：拜登和岸田文雄13日華府會面
日本央行總裁的性別玻璃天花板 可望由她打破？

日本央行總裁的性別玻璃天花板 可望由她打破？

熱門新聞

圖為加拿大多倫多市中心一景。（中新社）

加拿大禁外國人買房「2個例外」1月1日生效

2023-01-01 21:35
榮退教宗本篤十六世2014年向信眾揮手致意。（路透）

10年飽受病魔纏身…榮休天主教教宗本篤十六世病逝 享耆壽95歲

2022-12-31 08:47
日方今天修正邊境管制方案，只要機上沒有具7天內中國本土旅遊史的乘客，香港航班仍可直飛那霸等3座機場。(美聯社)

日本修正禁令 港航班不載中國客 可飛那霸等機場

2022-12-29 11:11
佳子2019年3月自大學畢業後，曾有好一段時間沒有正式工作，遭揶揄「討厭公務」、「皇室尼特」，直到2022年5月起在日本聽障聯合會兼職，過去由真子出席的部分活動今年改由她出席。(美聯社)

日「最美公主」佳子迎28歲生日 甜笑散步近照曝光

2022-12-30 03:40
聖誕節周末來襲的大規模冬季風暴讓加拿大安大略省伊利堡水晶灘的湖濱第一排就像被冰封，儘管景象宛如童話般的「冰城」，當地居民坦直指這造成了很大的破壞。（美聯社）

湖濱第一排被冰封 加拿大社區變「童話冰城」 居民卻笑不出來

2022-12-30 07:33
圖為12月29日日本羽田機場的人潮。(美聯社)

日本機場確診暴增20多倍 幾乎都有中國旅遊史

2023-01-01 17:45

超人氣

更多 >
好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買

好市多不一定便宜 這8類商品最好到別處買
搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

搞不定自己人…爭奪眾院議長 麥卡錫連輸3輪

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備

更強大氣河風暴明襲灣區 恐釀最嚴重洪水…只剩今日做準備
亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴

亞城華男失蹤 親友懸賞萬元協尋…曾遭妻家暴
上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成

上海老人擠滿醫院走廊 為打點滴爭搶 全市感染恐達7成