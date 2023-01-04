俄羅斯指「日本邁向軍事化」稱將反制

俄羅斯 國家通訊社「塔斯社」3日刊出俄羅斯副外交部長魯登科的專訪，魯登科表示，日本 的「反俄方針」讓和平條約談判變得不可能發生，更警告日本正邁向軍事化，如果情况持續，俄羅斯將採取措施應對。

俄羅斯與日本尚未正式結束第二次世界大戰的敵對狀態，因為雙方對蘇聯在二戰末期占領的島嶼歸屬問題僵持不下。這些島嶼位於日本最北端島嶼北海道外海，俄方稱為南千島群島，日方稱之為北方四島。

魯登科告訴塔斯社：「要跟一個公開採不友善態度且直接威脅我國的國家討論簽署（和平條約）這類文件，明顯不可能。」

日本共同社根據塔斯社專訪內容報導，魯登科指出，日本首相岸田文雄政府放棄和平發展道路，逐漸朝軍事化方向邁進，「是對俄羅斯及亞洲太平洋地區的嚴重威脅」。

他列舉日本在俄羅斯邊境 附近作大規模軍事演習、日本內閣會議通過載明「反擊能力」的3份安保文件，以及大幅增加防衛經費等例子，並說明俄方已透過外交等管道向日方表達憂慮。他警告，如果岸田政府持續這項方針的話，「為了阻止對俄羅斯帶來的軍事威脅，我們不得不採取適當的反制措施」。