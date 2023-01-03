征烏俄軍遇襲 大批官兵陣亡 國內怒氣加劇

烏克蘭馬克耶夫卡市(Makiivka)一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。(美聯社)

俄羅斯民族主義人士和部分國會議員要求，懲處他們指控漠視危險的俄軍指揮官。俄軍遭到烏克蘭 戰事最血腥的一次攻擊，有數十名官兵陣亡，引起的國內怒氣已加劇。

路透報導，俄國國防部 罕見地透露，在跨年夜的強烈爆炸中，設在烏克蘭馬克耶夫卡市（Makiivka）一所職業學院的俄軍臨時營房遭到摧毀，造成63名官兵喪生。馬克耶夫卡位於烏東頓內次克州（Donetsk）。

烏克蘭和某些俄羅斯民族主義部落客透露的俄軍死亡人數高得多，達到數百名。但親俄官員表示，這樣的估計過於誇大。

俄國批評人士指出，此一地點的官兵營房與彈藥堆積所相鄰，而俄國國防部表示，這座彈藥堆積所遭到美製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的4枚火箭彈擊中。

目前俄軍正對烏克蘭首都基輔和其他城市發動一波波無人機夜間攻擊。

烏克蘭官員表示，俄軍昨天攻擊了頓內次克州烏軍控制區，擊中了雅科夫利夫卡村（Yakovlivka）、克拉莫托斯克市（Kramatorsk）以及德魯日基夫卡鎮（Druzhkivka）的一座溜冰場。

烏東盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋達伊（Serhiy Haidai）今天表示，烏軍已朝俄軍控制下的史瓦托維（Svatove）和克爾米納（Kreminna）方向持續推進。