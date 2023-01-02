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烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

四川感染發病已逾8成 處防重症、降低死亡率關鍵期

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社／伊斯坦堡3日專電
俄軍持續有系統地瞄準烏克蘭能源基礎設施，讓數百萬烏克蘭人在隆冬時無電可用，處於酷寒。圖為去年11月基輔郊外城鎮戈連卡民眾家中沒水沒電也沒暖氣。（路透）
俄軍持續有系統地瞄準烏克蘭能源基礎設施，讓數百萬烏克蘭人在隆冬時無電可用，處於酷寒。圖為去年11月基輔郊外城鎮戈連卡民眾家中沒水沒電也沒暖氣。（路透）

俄軍持續有系統地瞄準烏克蘭能源基礎設施，讓數百萬烏克蘭人在隆冬時無電可用，處於酷寒。烏克蘭國會議員表示，在台灣援助下購買的第一批發電機已運抵；預計約有20台發電機供關鍵基礎設施所用。

烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）昨天對中央社表示，在過去一個月裡，俄羅斯持續實施恐怖行動，奪取更多烏克蘭人的性命，攻擊更多民用設施，並對當地能源基礎設施造成莫大破壞。

「今天，我們來自世界各地的合作夥伴正竭力為烏克蘭取暖。我們非常感謝台灣一直以來的支持」。她說，在台灣援助下購買的第一批發電機已運抵首都基輔，將用於鍋爐室。整體而言，「我們預計將有約20台發電機供關鍵基礎設施所用」。

法新社指出，俄羅斯經歷了一連串軍事挫敗後，於去年10月開始攻擊烏克蘭的基礎設施，使數百萬烏克蘭民眾陷入嚴冬酷寒及無電可用的黑暗中。

紐約時報」（The New York Times）日前報導，隨著戰爭進入最酷寒的月份，冬天本身已是武器。俄羅斯對烏克蘭基礎設施的無情打擊導致大批民眾斷電，在地下室受凍，或於火爐旁群聚取暖。

根據報導，數月來，烏克蘭靠近前線的大部分城鎮持續斷電，嚴寒是日常。居民透過囤積木材、配給發電機燃料及添衣保暖求生。烏克蘭和俄羅斯軍人則於戰壕中的凍傷及體溫過低風險下保命。天氣稍微暖些時，他們持續身處於及膝的水坑中，或在寒夜於堅硬結冰的地面上作戰。

在烏克蘭東部重鎮利曼（Lyman）等遭受嚴重破壞的城市，人們數月來更是專注在每日的生存上。另有一些居民從被轟炸的南部地區搬到親人家或其他地區的棄屋，盼望在他處更容易生存。

全球迎接2023年到來之際，俄羅斯再次對烏克蘭城市發動夜襲，包括距離戰事前線數百公里遠的基輔。

俄軍於2022年10月開始攻擊烏克蘭的基礎設施，數百萬烏克蘭民眾陷入嚴冬酷寒無電...
俄軍於2022年10月開始攻擊烏克蘭的基礎設施，數百萬烏克蘭民眾陷入嚴冬酷寒無電可用的窘境，此時台灣援助下購買的第一批發電機運抵基輔。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）
烏克蘭國會議員盧狄克2日表示，在台灣援助下，預計約有20台發電機供烏克蘭關鍵基礎...
烏克蘭國會議員盧狄克2日表示，在台灣援助下，預計約有20台發電機供烏克蘭關鍵基礎設施所用。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）

烏克蘭 俄羅斯 紐約時報

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