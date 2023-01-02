俄新年節目主持人控西方想毀俄 嗆「我們領土在擴大」
美國野獸日報專欄作家戴維絲（Julia Davis）1日推文分享俄國第一頻道新年特別節目的一段影片，戴維絲在她分享的影片中寫道：「在俄羅斯國家電視台的新年特別節目中，他們公開對西方說『俄羅斯領土正在擴大，不管你是否喜歡』。」
戴維絲還批評節目內容讓人反感。她指出，負責宣傳部門的高官與軍方嘉賓說烏克蘭是「俄羅斯南部的土地」，並嘲笑說「沒有俄羅斯的油就做不出羅宋湯」。
此外，節目中還將烏克蘭傳統樂曲《Chervona Ruta》胡亂改編，且唱這首歌的人打扮得像個老鴇。主持節目的俄國喜劇演員彼得羅相甚至在節目上痛批西方，在過去一年試圖摧毀俄羅斯。
自影片發布以來，點閱率已累積超過87萬次。
During Russia's New Year special on state TV, they openly addressed the West to say, "Like it or not, Russia is enlarging!" The rest of the clip should give you a general idea as to the mood in the studio. pic.twitter.com/EcBxhEabS0— Julia Davis (@JuliaDavisNews) 2023年1月2日
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