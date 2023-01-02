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烏軍跨年夜砲擊俄占區營房 俄軍至少63死

編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭頓內次克州前線烏軍1日搬運彈藥準備向俄軍據點開砲。路透
烏克蘭頓內次克州前線烏軍1日搬運彈藥準備向俄軍據點開砲。路透

烏克蘭軍方表示，烏軍1日凌晨以飛彈空襲頓內次克州俄軍占領區馬克耶夫卡，擊中一處營房，約400名俄軍喪生，300人受傷。俄羅斯國防部2日證實一處營房遭烏軍以美國援助的「海馬士」多管火箭系統攻擊，63名俄軍陣亡。

俄國國防部聲明說，烏軍以「海馬士」系統發射6枚火箭彈襲擊這處俄軍暫駐地點，其中兩枚被擊落，4枚擊中營房，造成63人陣亡。法新社說，俄國發布聲明證實在烏克蘭的傷亡，相當罕見。

路透報導，莫斯科扶植的頓內次克州政府官員別索諾夫說，馬克耶夫卡一所職業學校遭到攻擊，該學校目前作為軍事人員的營房。他說，這次攻擊發生在元旦凌晨過後兩分鐘，烏軍在跨年夜眾人慶祝新年之際，以美國「海馬士」系統發動攻擊。

支持俄軍的部落客萊巴說，遇襲時營房內約有600人，彈藥也存放在同一地點，因此傷亡慘重。

烏克蘭國防部說，這次攻擊造成400名俄軍喪命。但烏克蘭並未證實以美國援助的「海馬士」多管火箭系統進行這次攻擊，只表示不會公布作戰細節。

BBC說，烏克蘭軍方經常誇大戰果，若這次消息屬實，將是俄烏戰爭開打以來烏克蘭最致命的一次攻擊。

俄軍1日對烏克蘭各地發動數10次襲擊，造成4死，2日又繼續發動空襲。烏國官員表示，俄軍整夜鎖定首都基輔和周圍地區基礎設施，摧毀能源設施並造成停電，一名19歲男子受傷送醫。

基輔市長克里琴科表示，根據烏克蘭空軍的說法，1日整夜共40架無人機襲擊烏克蘭，不過已被全數擊落。他說，其中22架在基輔上空被擊落，另外3架則在基輔周圍地區，還有15架在其他州。

克里琴科說，俄軍襲擊導致能源基礎設施遭破壞，及基輔一個區發生爆炸。目前無法立即得知這是無人機還是其他軍火造成的破壞。他也補充，一名19歲男子受傷送醫，基輔發生緊急停電。

基輔州州長庫列巴在Telegram說：「基輔州和基輔傳出很大聲響：無人機夜襲。俄軍發動多波見證者無人機襲擊，鎖定關鍵基礎設施。防空系統正發揮作用。」

烏克蘭 國防部 頓內次克

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