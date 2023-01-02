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普亭新年談話暗示長期作戰 傳最快1/5再徵兵

編譯陳韋廷／綜合1日電
車臣領袖證實，俄羅斯新年後將頒布新的動員令。圖為俄國總統普亭（前）錄製的新年談話影片。（歐新社）
車臣領袖證實，俄羅斯新年後將頒布新的動員令。圖為俄國總統普亭（前）錄製的新年談話影片。（歐新社）

俄羅斯總統普亭利用一年一度的新年談話為入侵烏克蘭辯護，並且指責西方企圖利用衝突分裂俄國。華爾街日報指出，普亭談話顯然意在表明長期作戰的決心。

普亭在12月31日訪視頓河羅斯托夫南部軍區司令部錄製的新年談話影片中說，2022年充滿「艱難卻必要的抉擇」，以確保俄國完全獨立並加強社會凝聚力。許多支持克里姆林宮的人認為，俄國社會凝聚力已被西方的影響侵蝕。

普亭並暗示透過核武升級戰爭，並將戰爭說成是對抗西方帝國主義的生存鬥爭，將自己定位成傳統價值觀捍衛者。普亭同時指責西方在幫助烏東頓巴斯地區實現和平一事上說謊，並試圖利用烏克蘭及其人民削弱和分裂俄國。

他還認為，這場衝突有助強化俄國社會，並贏得忠誠的俄國人民支持。他還向俄軍官兵暗示，俄羅斯已被逼到牆角，但是會繼續奮戰。

即便如此，俄國經濟為戰爭付出的代價仍在升高。俄國央行上月表示，將人力和資源轉用於支持烏克蘭的行動，在通膨基本上獲得控制後，在未來一年又引發新一輪通膨飆升情形。

普亭在新年談話中淡化俄國受到國際制裁的影響，並指西方有些人希望制裁能徹底摧毀俄國工業、金融與交通，俄國正在對抗他們。

分析人士指出，值得注意的是，沒有跡象顯示烏克蘭戰爭即將結束，普亭的新年談話也沒有改變各界看法。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）早前警告，俄國新年後可能會頒布新動員令，同時戒嚴禁止成年男士出境，呼籲可能受影響的俄國人盡快離開，避免受徵召之禍。烏克蘭國防部情報總局（GUR）向BBC表示，俄軍最快可能在5日開始新一輪動員。車臣領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）也意外證實。華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析家表示，在去年12月29日的新聞發布會上，卡狄羅夫聲稱車臣的徵兵規模已超過254%，因此不會參與俄羅斯「第二波」動員行動。

俄國 普亭 烏克蘭

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