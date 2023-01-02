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俄無人機寫「新年快樂」跨年轟不停 烏2天擊落45架

編譯中心／綜合1日電
俄羅斯持續發動空襲，就連去年12月31日跨年前也不放過，烏克蘭首都基輔市中心一間旅館滿目瘡痍。（Getty Images）
俄羅斯持續發動空襲，就連去年12月31日跨年前也不放過，烏克蘭首都基輔市中心一間旅館滿目瘡痍。（Getty Images）

俄羅斯在跨年夜和元旦仍持續以大量飛彈與無人機空襲烏克蘭，首都基輔市中心除夕傳出十起爆炸聲，全國至少4人死亡、數十人受傷。烏克蘭更公開一張被擊落的無人機照片，上面以俄文寫著「新年快樂」，極盡諷刺。

俄軍的跨年空襲遍及烏克蘭各城市，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，跨年夜當天俄國發射20枚巡弋飛彈，12枚遭烏軍擊落。

基輔民眾迎接新年不過幾小時，俄軍就展開飛彈空襲。另外，烏克蘭空軍說，防空部隊摧毀415架「見證者」無人機，跨年夜擊落13架，元旦又擊落32架，共擊落45架。至於是否有部分無人機飛抵目標，烏克蘭當局並未說明。

基輔警察局長內比托夫則在臉書上發布一張被擊落的俄軍無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」，還畫著禮物圖案，既諷刺又挑釁。

基輔警察局長內比托夫在臉書上發布1張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快...
基輔警察局長內比托夫在臉書上發布1張被擊落無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。（取材自臉書）

基輔、烏南尼古拉耶夫州、烏西赫梅利尼茨基州都傳出有人在俄軍跨年空襲中受傷，烏克蘭全境至少4人死亡、數十人受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基在新年演說中，勉勵民眾繼續奮鬥爭取勝利。他說：「今天，我們只有一個願望，這不會經由奇蹟實現，而是通過我們的努力、抗爭、互助和人性實現。新年快樂！敬我們勝利的一年。」

澤倫斯基也痛批俄軍的跨年空襲，「他們自稱是基督徒，但他們支持魔鬼」，並稱俄國總統普亭開戰是為了終生掌權，也再度呼籲盟國提供更多防空和反飛彈系統。

另據日本經濟新聞報導，日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，預計5月在廣島市舉辦峰會，擬邀烏克蘭總統澤倫斯基以視訊等方式與會；首相岸田文雄近期也將出訪G7各國。

烏克蘭 澤倫斯基 G7

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