澤倫斯基預測 今年將戰勝俄國

俄羅斯在跨年夜和元旦仍持續以大量飛彈與無人機空襲烏克蘭 ,首都基輔市中心除夕傳出10起爆炸聲,全國至少3死50傷。烏克蘭總統澤倫斯基 痛批,這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼勾結」。他也發表新年演說,預測今年對俄戰爭勝利。

影片來源:YouTube TRT

俄軍的跨年空襲遍及烏克蘭各城市,烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說,跨年夜當天俄國 發射20枚巡弋飛彈,12枚遭烏軍擊落。

基輔民眾迎接新年不過幾小時,俄軍就展開飛彈空襲。另外,烏克蘭空軍說,防空部隊摧毀45架「見證者」無人機,跨年夜擊落13架,元旦又擊落32架。至於是否有部分無人機飛抵目標,烏克蘭當局並未說明。

基輔警察局長內比托夫在臉書上發布一張被擊落的俄軍無人機殘骸照片,上面用俄語寫著「新年快樂」。

Remains of an Iranian drone taken down during New Year's night in Kyiv region.



The writing says "Happy New Year".



📷: Head of Police of Kyiv region Andrii Nebytov pic.twitter.com/bjeF8eSWyS