澤倫斯基預測 今年將戰勝俄國

俄羅斯持續發動空襲，就連除夕跨年前也不放過，烏克蘭首都基輔市中心一間旅館滿目瘡痍。（Getty Images）

俄羅斯在跨年夜和元旦仍持續以大量飛彈與無人機空襲烏克蘭 ，首都基輔市中心除夕傳出10起爆炸聲，全國至少3死50傷。烏克蘭總統澤倫斯基 痛批，這次攻擊證明莫斯科「與魔鬼勾結」。他也發表新年演說，預測今年對俄戰爭勝利。

影片來源：YouTube TRT

俄軍的跨年空襲遍及烏克蘭各城市，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼說，跨年夜當天俄國 發射20枚巡弋飛彈，12枚遭烏軍擊落。

基輔民眾迎接新年不過幾小時，俄軍就展開飛彈空襲。另外，烏克蘭空軍說，防空部隊摧毀45架「見證者」無人機，跨年夜擊落13架，元旦又擊落32架。至於是否有部分無人機飛抵目標，烏克蘭當局並未說明。

基輔警察局長內比托夫在臉書上發布一張被擊落的俄軍無人機殘骸照片，上面用俄語寫著「新年快樂」。

Remains of an Iranian drone taken down during New Year's night in Kyiv region.



The writing says "Happy New Year".



📷: Head of Police of Kyiv region Andrii Nebytov pic.twitter.com/bjeF8eSWyS — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 1, 2023

基輔、烏南尼古拉耶夫州、烏西赫梅利尼茨基州都傳出有人在俄軍跨年空襲中受傷，烏克蘭全境共3死50傷。

烏克蘭總統澤倫斯基在新年演說中勉勵民眾繼續奮鬥爭取勝利。他說：「今天，我們只有一個願望，這不會經由奇蹟實現，而是通過我們的努力、抗爭、互助和人性實現。新年快樂！敬我們勝利的一年。」

澤倫斯基說：「自戰爭首日起，我軍就開始粉碎俄國這支『世界第二軍』。我們的人民阻止他們武器和步兵團。一場偉大的戰爭沒有小事，沒有人是多餘的。我們每個人都是戰士，人人都位居前線，都是國防的基石。我欽佩大家，我要感謝烏克蘭每個堅不可摧的地區。」

澤倫斯基也痛批俄軍的跨年空襲，「他們自稱是基督徒，但他們支持魔鬼」，並稱俄國總統普亭開戰是為了終生掌權，也再度呼籲盟國提供更多防空和反飛彈系統。

日本經濟新聞1日報導，日本是七大工業國集團（G7）今年輪值主席國，首相岸田文雄可望邀澤倫斯基以線上方式參加預定5月在廣島召開的G7高峰會。