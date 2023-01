俄軍持續空襲烏克蘭 俄名嘴：希望基輔變得無法住人

克里姆林宮附屬媒體「共青團真理報」電台的主持人馬爾丹(Sergey Mardan)上月31日表示,他希望烏克蘭 首都基輔「成為一個無法居住的城市」。

他在俄國朝烏克蘭城市發射一波飛彈後說:「我很好奇,所有燈光會在31日或東正教聖誕節 前熄滅嗎?烏克蘭人將如何慶祝2023 年。我希望他們在黑暗中慶祝。我更希望基輔成為一個無法住人的城市。」東正教的聖誕節慶祝是在每年的1月7日。

馬爾丹還說,「無疑地,總有一天」烏克蘭能源基礎設施將徹底崩潰,並稱「我真的不可憐他們」。去年主持節目時,他也曾暗示烏克蘭會從世界地圖上被抹去。

不論是跨年夜還是元旦,俄軍仍持續空襲包括基輔在內的烏克蘭主要城市。根據美聯社報導,俄軍轟炸造成至少3人死亡,另有數十人受傷。

