北約秘書長：軍事支持烏克蘭 是和平的最快途徑

烏俄開戰至今已逾10個月，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，俄國總統普亭還未放棄控制烏克蘭的計畫。（Getty Images）

烏俄開戰至今已逾10個月，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，俄國 總統普亭 還未放棄控制烏克蘭 的計畫，並警告所有人都要為「漫長的艱困旅程」做好準備。

史托騰伯格接受德新社採訪時表示，「沒有跡象表明普亭改變這場戰爭的總體目標，那就是控制烏克蘭。他認為，俄羅斯動員了許多新的軍力，展現出要承受巨大損失的意志。

史托騰伯格說，「一切都還沒結束，戰爭是不可預測的，但我們必須做好經歷一段漫長艱困旅程，以及俄軍新攻勢的準備。我們不應低估俄國。」

史托騰伯格也呼籲盟友全力支持烏克蘭，藉此讓普亭領悟到他無法達成控制烏克蘭的目標，「這或許聽來有些矛盾，但對烏克蘭的軍事支持是取得和平的最快途徑。我們知道多數戰爭最後都是在談判桌上解決，烏俄戰爭可能也是如此。但我們也知道烏克蘭要能完成談判，取決於他們在軍事上的表現。」

史托騰伯格強調，如果希望通過談判達成和平解決方案，確保烏克蘭成為一個獨立的民主國家，而實現此一目標的最佳辦法就是向烏克蘭提供軍事支持。