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普亭視導核潛艦成軍 烏被轟2天…準備慶新年卻多地停電

編譯中心／綜合30日電
烏克蘭各地29日上午傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫和毗鄰波蘭的利維夫市。圖為基輔民宅遭俄羅斯飛彈擊中損毀。（路透）
烏克蘭各地29日上午傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫和毗鄰波蘭的利維夫市。圖為基輔民宅遭俄羅斯飛彈擊中損毀。（路透）

俄羅斯總統普亭29日透過視訊視察數艘新軍艦與核潛艦成軍服役，誓言要進一步加強俄國海軍。同日，烏克蘭總統澤倫斯基表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。

自新冠疫情爆發以來，普亭就大多避免與公眾接觸，這次也是透過視訊連結視導新艦艇掛上俄羅斯國旗。新服役艦艇中含1艘巡邏艦、1艘掃雷艦和能發射彈道飛彈的「北風之神」級蘇沃洛夫大元帥號（Generalissimus Suvorov）核動力潛艦；另一艘同級核潛艦亞歷山大三世號（Emperor Alexander III）當天剛好出海，會在試航後入役。

美聯社報導，蘇沃洛夫大元帥號核潛艦配備16枚可攜帶核彈頭的「狼牙棒」（Bulava）洲際彈道飛彈。福斯新聞（Fox News）報導，普亭在成軍典禮時說，後續還會再建造4艘北風之神級核潛艦。

而同一天上午，烏克蘭各地傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫、敖德薩、赫爾松和毗鄰波蘭的利維夫市等。就連距離俄羅斯近1000公里、烏克蘭西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克州都被飛彈攻擊。

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基說：「我們有3人死亡、6人受傷，包括一名孩童。」這波攻擊也讓烏克蘭多數地區陷入停電。外交部長庫列巴推文說，在烏克蘭人民準備慶祝新年時，俄軍採取「無意義的野蠻行徑」。

另一方面，白俄羅斯國防部表示，白俄在西部毗鄰波蘭的布勒斯特市（Brest）擊落一枚烏克蘭的飛彈，並播出碎片落地的影像。白俄當局召喚烏克蘭大使，以抗議這起事件。

此事發生於29日上午10時至11時之間，大約是俄軍發射大量飛彈攻擊烏克蘭的同一時間。基輔政府指出，這起事件可能是俄國試圖把白俄拖進衝突的計謀。

此外，烏克蘭空軍30日表示，俄羅斯一夜之間從烏國東南部和北部方向出動16架「自殺式」無人機，已全數遭到殲滅。

路透報導，30日凌晨2時剛過，基輔市政府就在通訊軟體Telegram發布有關空襲警報的警示，呼籲市民前往避難所。人在基輔南方20公里的路透記者聽到數次爆炸聲響和防空火力的聲音。

烏軍參謀部在今天的晨報中表示，俄羅斯過去24小時發動85次飛彈攻擊、35次空襲、63次多管火箭發射系統攻擊。

英國今天表示，已提供烏克蘭上千具金屬探測器和100套拆彈掃雷的工具。

烏克蘭 白俄羅斯 普亭

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