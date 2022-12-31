曾演好萊塢大片…俄舞者將普亭紋在胸口 被義取消演出

俄羅斯知名芭蕾舞者波路寧的演出，胸口紋有俄國總統普亭的肖像刺青，遭義大利一間劇院取消演出。（取材自Instagram）

義大利一間劇院今天取消俄羅斯 知名芭蕾 舞者波路寧（Sergei Polunin）的演出，因為他在身體3處紋有俄國總統普亭 的肖像刺青，包括胸口及肩膀，網友由於他的預定演出而發起抗議。

路透報導，義大利米蘭阿幸波地劇院（Arcimboldi Opera Theatre）在其網站上表示，波路寧定於明年1月28至29日在該劇院的演出已經取消，這是「因為在網路及社群媒體上（反對這場演出）的施壓行動」。

波路寧在身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青，包括胸口及肩膀。(Getty Images)

此外，阿幸波地劇院也指出，這次取消是因為「緊張及威脅的氛圍」，基於「政治及道德責任」而採取這項行動。

波路寧為俄羅斯芭蕾舞者，出生於烏克蘭赫爾松，同時是烏克蘭、俄國及塞爾維亞公民，但他素來自認為俄羅斯人。他少年成名，19歲便成為芭蕾舞界大名鼎鼎的傳奇人物，卻一度迷失，沈迷夜店且逃避舞團練習，舞者生涯因此跌落谷底。2015年，他以歌手Hozier的「Take me to the church」一曲為背景，跳出充滿靈性的優雅現代芭蕾，重新回到眾人面前。

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除了芭蕾舞台，波路寧也跨足大螢幕，除了自傳性紀錄片「Dancer」，他與參演2017年好萊塢大片「東方快車謀殺案」，與肯尼斯·布萊納（Kenneth Branagh）、茱蒂丹契（Judi Dench）等人一起出席首映會。

法國媒體曾報導，波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱，他自2018年11月起陸續發表歧視同性戀者及肥胖者、支持普亭的言論，上身紋有普亭頭像的刺青。2019年，法國巴黎歌劇院（Opera de Paris）曾邀請波路寧演出「天鵝湖」，但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者，最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。