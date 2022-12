曾演好萊塢大片…俄舞者將普亭紋在胸口 被義取消演出

俄羅斯知名芭蕾舞者波路寧的演出,胸口紋有俄國總統普亭的肖像刺青,遭義大利一間劇院取消演出。(取材自Instagram)

義大利一間劇院今天取消俄羅斯 知名芭蕾 舞者波路寧(Sergei Polunin)的演出,因為他在身體3處紋有俄國總統普亭 的肖像刺青,包括胸口及肩膀,網友由於他的預定演出而發起抗議。

路透報導,義大利米蘭阿幸波地劇院(Arcimboldi Opera Theatre)在其網站上表示,波路寧定於明年1月28至29日在該劇院的演出已經取消,這是「因為在網路及社群媒體上(反對這場演出)的施壓行動」。

波路寧在身體3處紋有俄國總統普亭的肖像刺青,包括胸口及肩膀。(Getty Images)

此外,阿幸波地劇院也指出,這次取消是因為「緊張及威脅的氛圍」,基於「政治及道德責任」而採取這項行動。

波路寧為俄羅斯芭蕾舞者,出生於烏克蘭赫爾松,同時是烏克蘭、俄國及塞爾維亞公民,但他素來自認為俄羅斯人。他少年成名,19歲便成為芭蕾舞界大名鼎鼎的傳奇人物,卻一度迷失,沈迷夜店且逃避舞團練習,舞者生涯因此跌落谷底。2015年,他以歌手Hozier的「Take me to the church」一曲為背景,跳出充滿靈性的優雅現代芭蕾,重新回到眾人面前。

來源:YouTube

除了芭蕾舞台,波路寧也跨足大螢幕,除了自傳性紀錄片「Dancer」,他與參演2017年好萊塢大片「東方快車謀殺案」,與肯尼斯·布萊納(Kenneth Branagh)、茱蒂丹契(Judi Dench)等人一起出席首映會。

法國媒體曾報導,波路寧有「芭蕾壞男孩」之稱,他自2018年11月起陸續發表歧視同性戀者及肥胖者、支持普亭的言論,上身紋有普亭頭像的刺青。2019年,法國巴黎歌劇院(Opera de Paris)曾邀請波路寧演出「天鵝湖」,但因為他涉及歧視同性戀者和肥胖者,最後以「價值觀不符」為由撤回邀請。