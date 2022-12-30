烏克蘭：俄一夕出動16架自殺無人機 已全數殲滅

伊朗製「見證者-136」（Shahed-136） 無人機，主要由塑料及其他不耐霜凍的材料打造。（Getty Images）

空襲警報今天凌晨響徹烏克蘭 首都基輔，居民收到通知前往空襲避難所。烏克蘭空軍表示，俄羅斯 一夜之間從烏國東南部和北部方向出動16架「自殺式」無人機，已全數遭到殲滅。

俄羅斯昨天才剛發動自今年2月底入侵烏克蘭以來最大規模的空中攻擊。

路透報導，凌晨2時剛過，基輔市政府就在通訊軟體Telegram發布有關空襲警報的警示，呼籲市民前往避難所。

基輔州州長庫列巴（Oleksiy Kuleba）在Telegram寫道，基輔正遭受「無人機攻擊」。

人在基輔南方20公里的路透記者聽到數次爆炸聲響和防空火力的聲音。

基輔官員說，發現空中出現5架伊朗 製「見證者」（Shahed）無人機後，已予擊毀。

基輔州軍政負責人波普科（Sergiy Popko）說，有一棟行政大樓部分受損，但目前沒有傷亡消息。

烏克蘭指稱伊朗提供無人機給俄羅斯用以空襲，但伊朗政府表示，上次運交無人機給俄方，是在俄烏戰爭爆發之前。

烏軍參謀部在今天的晨報中表示，俄羅斯過去24小時發動了85次飛彈攻擊、35次空襲、63次多管火箭發射系統攻擊。

烏軍參謀部還表示，俄軍在被炸成廢墟的烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周圍轟炸了20處聚落，以及赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區25處以上聚落。

路透暫時無法證實上述戰地消息。

英國今天表示，已提供烏克蘭上千具金屬探測器和100套拆彈掃雷的工具。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）說：「俄羅斯使用地雷和攻擊民用設施的行為，凸顯俄國總統普亭（Vladimir Putin）侵略的殘忍程度令人震驚。英國最新一項支援計畫將協助烏克蘭在收復合法領土的同時，安全清理土地和建物。」

俄羅斯再三否認攻擊平民，但烏克蘭表示，俄軍日復一日的轟炸正摧毀烏國城鎮、電力系統和醫療設施等。