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烏港市敖德薩「去俄化」 撤除凱薩琳大帝紀念碑

編譯中心／綜合29日電
烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。（Getty images）
烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。（Getty images）

烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝等人的紀念碑，寫下擺脫莫斯科數百年統治遺產的漫長道路最新篇章。紀念碑底座改升烏克蘭國旗，巨型雕像則暫時存放當地藝術博物館。

俄羅斯2月入侵烏克蘭，促使許多烏克蘭人加速切斷俄烏間的諸多文化連結。例如烏克蘭國會6月通過法案，嚴格限制俄羅斯書籍與音樂。烏克蘭過去指這樣的過程為「去共產主義化」，如今更常稱為「去俄羅斯化」。

自俄烏開戰以來，聳立在敖德薩（Odesa）中央廣場上的凱薩琳大帝（Catherine the Great）紀念碑已多次遭潑紅漆或破壞。敖德薩市議會11月引述線上民調指出，當地50.2%的選民支持於俄國入侵期間拆除紀念碑。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）記者米羅思尼臣科（Bohdan Miroshnychenko）表示，當俄羅斯統治烏克蘭時，為列寧（Vladimir Lenin）、凱薩琳大帝及軍事家蘇佛羅夫（Aleksandr Suvorov）等「英雄」立不少碑，「這是俄羅斯蘇維埃帝國意識形態的一部分，惹惱了一票烏克蘭民眾」。

米羅思尼臣科說，其中許多「英雄」並不承認獨立烏克蘭的存在，凱薩琳大帝更摧毀烏克蘭建國堡壘。

凱薩琳大帝紀念碑於1900年豎立，1920年蘇聯治下遭拆除，但在2007年由烏克蘭政府修復。

凱薩琳大帝在位時間為1762年至1796年，期間積極擴張領土，將帝俄邊界拓展至包括克里米亞（Crimea）在內的現代烏克蘭地區。凱薩琳大帝擊退鄂圖曼帝國的侵略，並推動帝俄工業化的第一階段。

烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。（路透）
烏克蘭黑海港市敖德薩議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。（路透）

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