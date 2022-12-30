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烏克蘭購買1400無人機 研發「自爆機」迎擊俄國

編譯中心／綜合29日電
在俄羅斯軍隊29日對烏克蘭發動入侵以來最大規模飛彈攻擊之一的期間，一枚烏軍S-300飛彈落入白俄羅斯境內。 (路透)
在俄羅斯軍隊29日對烏克蘭發動入侵以來最大規模飛彈攻擊之一的期間，一枚烏軍S-300飛彈落入白俄羅斯境內。 (路透)

烏克蘭數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）日前接受美國傳媒訪問，指基輔已採購約1400架無人機，大多用於偵察。他指烏克蘭正計畫研發用作攻擊的自殺式無人機，以迎擊俄軍無人機。而烏克蘭國防部情報總局（GUR）的局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）坦承，烏俄雙方都無法取得重大進展，戰事目前陷入僵局，基輔等待西方國家盟友提供更先進的武器。

美聯社報導，烏克蘭已採購了波蘭Fly Eye等外國製無人機，用於蒐集情報和監察戰場。費多羅夫聲稱，烏克蘭下一步目標研製出攻擊型無人機，包括自爆式無人機，目前已着手研製迎擊敵軍無人機的機型，預估明年2月至3月可扭轉目前俄軍占上風的無人機戰情。

費多羅夫形容，對俄戰爭是烏克蘭在互聯網時代的首場主要戰爭，讚揚無人機技術和太空服務公司SpaceX的「星鏈」（Starlink）衛星互聯網系統改變了該場戰爭的面貌。

航空新聞網站Aviacionline日前指出，俄烏戰爭已創下多項無人機作戰紀錄。史上首次有公開紀錄的無人機對海攻擊是俄烏戰爭期間，烏軍在蛇島附近以一架土耳其製「旗手-TB2」無人機破壞兩艘俄軍攻擊艦艇。首場被記錄的無人機空中對戰亦由俄烏兩軍在烏東頓內茨克創下。烏軍也率先使用無人機回收墜落的無人機。

另據國營白俄羅斯通訊社（BelTA）報導，在俄羅斯軍隊29日對烏克蘭發動入侵以來最大規模飛彈攻擊之一的期間，一枚烏軍S-300飛彈落入白俄羅斯境內。沒有因此造成人員傷亡。

路透報導，白俄羅斯國防部現正調查，這枚烏克蘭飛彈究竟是被白俄防空系統擊落或是因故障而掉落。此事發生於俄軍發射大量飛彈攻擊烏克蘭的同一時間。

烏克蘭有官員此前警告，俄軍於2023年初從北方的白俄羅斯發動另一次地面攻勢的可能性，但布達諾夫駁斥這個看法，認為俄羅斯在白俄調動兵力等舉動是試圖讓烏軍從南部與東部的戰場轉往北部。

此外，克里姆林宮28日回絕烏克蘭總統澤倫斯基提出的10項和平計畫，要求烏方須接受所謂的「現實狀況」，即承認俄軍占領的4個烏克蘭地區納入俄羅斯版圖，才有可能結束戰爭。

烏克蘭 白俄羅斯 國防部

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