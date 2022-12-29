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推進「去俄化」 烏克蘭港市移除凱薩琳大帝紀念碑

中央社伊斯坦堡29日專電
烏克蘭港市敖德薩敖德薩移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。(美聯社)
烏克蘭港市敖德薩敖德薩移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。(美聯社)

烏克蘭黑海港市敖德薩議會昨天移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝等人的紀念碑，寫下擺脫莫斯科數百年統治遺產的漫長道路最新篇章。紀念碑底座改升烏克蘭國旗，巨型雕像則暫時存放當地藝術博物館。

俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，促使許多烏克蘭人加速切斷俄烏間的諸多文化連結。例如烏克蘭國會6月通過法案，嚴格限制俄羅斯書籍與音樂。烏克蘭過去指這樣的過程為「去共產主義化」，如今更常稱為「去俄羅斯化」。

自俄烏開戰以來，聳立在敖德薩（Odesa）中央廣場上的凱薩琳大帝（Catherine the Great）紀念碑已多次遭潑紅漆或破壞。敖德薩市議會11月引述線上民調指出，當地50.2%的選民支持於俄國入侵期間拆除紀念碑。

網路媒體「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）記者米羅思尼臣科（Bohdan Miroshnychenko）今天對中央社表示，當俄羅斯統治烏克蘭時，為列寧（Vladimir Lenin）、凱薩琳大帝及軍事家蘇佛羅夫（Aleksandr Suvorov）等「英雄」立不少碑，「這是俄羅斯蘇維埃帝國意識形態的一部分，惹惱了一票烏克蘭民眾」。

米羅思尼臣科說，其中許多「英雄」並不承認獨立烏克蘭的存在，凱薩琳大帝更摧毀烏克蘭建國堡壘。

烏克蘭公共廣播公司Suspilne報導，凱薩琳大帝紀念碑的正式名稱是「敖德薩創建人紀念碑」。一般認為，敖德薩由凱薩琳大帝於18世紀後期建立，烏克蘭議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）11月則撰文反駁，敖德薩等城鎮實際上已經以其他形式存在了數世紀。

敖德薩是帝俄及蘇聯的戰略城市，長期有文化熔爐之名。烏克蘭1991年獨立以來，敖德薩持續扮演經濟重鎮的角色。俄羅斯今年揮軍烏克蘭後，敖德薩屢遭重創。米羅思尼臣指出，敖德薩今天受到攻擊而缺水，當地豎立沙俄時期的雕像「實在不宜」。

凱薩琳大帝紀念碑於1900年豎立，1920年蘇聯治下遭拆除，但在2007年由烏克蘭政府修復。

她在位時間為1762年至1796年，期間積極擴張領土，將帝俄邊界拓展至包括克里米亞（Crimea）在內的現代烏克蘭地區。凱薩琳大帝擊退鄂圖曼帝國的侵略，並推動帝俄工業化的第一階段。她也慷慨資助藝術家、建築師及作家，開創空前的輝煌時期。

烏克蘭港市敖德薩移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。(美聯社)
烏克蘭港市敖德薩移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝的紀念碑。(美聯社)

烏克蘭 俄羅斯 民調

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