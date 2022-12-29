我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回顧2022年 中國官媒與入口網站評選新聞差很大

快看世界／世上最難到達 只有百人住的南極洲蒼涼島

烏提10項和平提案遭回絕 俄籲認割地否則免談

中央社莫斯科28日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

克里姆林宮今天回絕烏克蘭總統澤倫斯基提出的10項和平計畫，要求烏方須接受所謂的「現實狀況」，即承認俄軍占領的4個烏克蘭地區納入俄羅斯版圖，才有可能結束戰爭。

路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「如果烏克蘭不把當前的現實狀況納入考量，也就是有4個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）11月在20國集團（G20）峰會中首度提出「10項和平計畫」後便一直大力推廣，並與美國總統拜登等人展開討論，敦促世界各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會。

和平計畫10項內容如下：

1.輻射和核能安全方面，聚焦恢復歐洲最大核能發電廠－烏克蘭札波羅熱核電廠周遭安全。這座核電廠目前已被俄國占領。

2.糧食安全方面，保護並確保烏克蘭向世界上最貧窮國家出口穀物。

3.能源安全方面，限制俄國能源資源價格，並協助烏克蘭修復電力基礎設施，其中半數已在俄國攻擊中遭到破壞。

4.釋放所有囚犯和被驅逐出境者，包括被驅逐到俄國的戰俘和兒童。

5.恢復烏克蘭領土完整，俄羅斯必須尊重「聯合國憲章」，澤倫斯基說，這點「沒有商量餘地」。

6.俄國撤軍並停止敵對行動，重啟烏克蘭與俄國邊界。

7.司法方面，需設立一個特別法庭來起訴俄羅斯的戰爭罪行。

8.預防生態滅絕方面，落實保護環境需求，同時聚焦於排雷和恢復水資源處理設施。

9.預防衝突升級並建立歐洲－大西洋地區空間安全架構，其中包括對烏克蘭的保障。

10.確認戰爭結束，包括讓有關各方簽署相關文件。

烏克蘭 俄國 澤倫斯基

上一則

泰柬邊境賭場飯店惡火增至19死 罹難人數恐攀

下一則

克宮：普亭和習近平12/30舉行視訊會談

延伸閱讀

澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度

澤倫斯基請求援助防空系統 義國防部持謹慎態度
莫迪與澤倫斯基通話 承諾持續提供人道援助

莫迪與澤倫斯基通話 承諾持續提供人道援助
澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高

澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高
澤倫斯基聖誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟

澤倫斯基聖誕談話堅抗俄：我們會創造自己的奇蹟

熱門新聞

全世界的億萬富豪正齊聚加勒比海，準備迎接聖誕節和跨年。 （美聯社）

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

2022-12-24 05:50
卡蜜拉據傳早在媳婦嫁進來之前，已經非常不滿意，曾設法阻攔。（歐新社資料照片）

婚前就已經看不順眼 卡蜜拉早就討厭梅根？

2022-12-24 12:48
西班牙警方宣布逮捕美國聯邦調查局（FBI）十大通緝要犯之一，他以假名入住馬德里一家旅館時被警方抓獲。（示意圖／Ingimage）

以假名入住旅館被識破 西班牙警方抓獲FBI十大通緝要犯

2022-12-24 07:16
英國首相蘇納克步出倫敦唐寧街10號首相府。（路透）

問街友是否在公司上班 英首相挨轟「何不食肉糜」

2022-12-25 12:18
凱特王妃在英國備受民眾喜愛，堪稱皇室目前人氣冠軍。（美聯社資料照片）

小叔的背叛...哈利梅根紀錄片 讓凱特王妃很傷心

2022-12-23 11:40
湯姆克魯斯每年耶誕都會送友人蛋糕。（歐新社資料照片）

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

2022-12-25 10:26

超人氣

更多 >
華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕
中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統
鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大
中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令

中國2航班近半旅客確診 義大利祭強制採檢令
美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明

美新令：來自中國旅客 1/5 起需交陰性證明