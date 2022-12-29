俄24小時轟赫松23次 為穩軍心推參戰者免費儲精

俄羅斯動員令徵召的軍人，多數未經充分訓練就被送往前線。（路透）

俄羅斯 軍隊11月從烏克蘭 南部的赫松市撤退後，持續攻擊當地，官員表示過去24小時俄軍襲擊23次。儘管莫斯科不斷強調「傷亡輕微」，但據估算，俄軍至今已在俄烏戰爭損失8至10萬多名士兵，俄國 官媒更指出，該國衛生局已準備好用「免費儲精」方式，讓動員兵沒有「無後之憂」上戰場。

綜合媒體報導，俄羅斯國營塔斯社（TASS）28日報導，參與俄國在烏克蘭軍事行動的俄軍可享有免費將精子冷凍儲放在精子庫中的權利。此外，印度當局27日表示，警方正調查俄羅斯政治人物安托夫（Pavel Antov）與旅伴在豪華旅館內突然死亡的事件；據稱安托夫曾批評俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭。

65歲的安托夫原本在東印奧里薩省（Odisha）的旅館與另外3名俄羅斯人一起度假，但有人於本月24日在旅館外發現安托夫倒在血泊中的遺體。

安托夫被發現死亡前兩天，他的旅伴之一畢德諾夫（Vladimir Bidenov）在同一家旅館似乎心臟病發作，昏迷後未能挽回性命。

另據悉，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近送給前蘇聯國家領袖8枚金戒，批評者將他比為魔戒三部曲中渴望權力的魔君索倫（Sauron）。

烏克蘭軍方說，截至28日上午的24小時內，俄羅斯軍隊向烏克蘭赫松市的平民目標發射33枚火箭。俄羅斯在前線部署更多的坦克和裝甲車，戰鬥已更加激烈。

俄羅斯軍隊上個月放棄赫松市，這是烏克蘭在11個月戰爭中取得的最重大成果之一，但隨著寒冬到來，戰鬥已經進入緩慢及艱苦的階段。

最激烈的戰鬥發生在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近，俄羅斯幾個月來一直試圖攻占這個城市，不惜付出巨大的生命代價，如今此地如同被炸毀的鬼城。而在更北邊的史瓦托維（Svatove）和克爾米納（Kreminna）兩市，烏克蘭正試圖打破俄羅斯的防線。

一些俄國人加入「自由俄羅斯」（Freedom of Russia）軍團為烏方作戰。化名凱撒（Caesar）的軍團發言人交替使用俄語和英語表示：「我不是在對抗祖國，我是在對抗普亭政權和邪惡。我不是賣國賊，我是真正的俄羅斯愛國志士，關心我國的未來。」