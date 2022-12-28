安心去打仗 俄羅斯士兵有望享有「免費冷凍精子」福利

據一位俄羅斯知名律師的說法，接受徵召前往烏克蘭作戰的俄羅斯士兵將享有「免費將精子冷凍儲存」的福利。（美聯社）

據一位俄羅斯 知名律師的說法，接受徵召前往烏克蘭 作戰的俄羅斯士兵將享有「免費將精子冷凍儲存」的福利。

BBC報導，俄羅斯律師聯盟負責人特魯諾夫（Igor Trunov）向塔斯社表示「俄國衛生部已經回應有關免費精子冷凍庫和強制醫療保險 改革的呼籲」。

俄羅斯今年2月以多達20萬人的軍隊入侵烏克蘭，但不僅失去戰爭初期佔據一半以上的領土，而且還承受數萬人的傷亡，今年9月總統普亭（Vladimir Putin）宣布部分動員、約30萬名預備役軍人被徵召投入戰爭。在動員的幾天內，位於俄羅斯第二大城市聖彼得堡的「Fontanka」網站報導稱「越來越多男性前往體外受精和生育診所冷凍精子，並起草授權妻子使用精子的文件」。

「Fontanka」還報導說俄羅斯男人和女人很少前往診所，且過去從未考慮過冷凍精子等服務，然而這個解決方案意味著「若其中一個人死去或者失去生育能力，那麼該對伴侶仍有生育機會」。

俄羅斯衛生部尚未對特魯諾夫的言論發表回應，不過後者告訴塔斯社該部「已經確定聯邦預算提供財政支持的可能性，以便為公民免費保存和儲存生殖細胞（精子）」。