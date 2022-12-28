安心去打仗 俄羅斯士兵有望享有「免費冷凍精子」福利
據一位俄羅斯知名律師的說法，接受徵召前往烏克蘭作戰的俄羅斯士兵將享有「免費將精子冷凍儲存」的福利。
BBC報導，俄羅斯律師聯盟負責人特魯諾夫（Igor Trunov）向塔斯社表示「俄國衛生部已經回應有關免費精子冷凍庫和強制醫療保險改革的呼籲」。
俄羅斯今年2月以多達20萬人的軍隊入侵烏克蘭，但不僅失去戰爭初期佔據一半以上的領土，而且還承受數萬人的傷亡，今年9月總統普亭（Vladimir Putin）宣布部分動員、約30萬名預備役軍人被徵召投入戰爭。在動員的幾天內，位於俄羅斯第二大城市聖彼得堡的「Fontanka」網站報導稱「越來越多男性前往體外受精和生育診所冷凍精子，並起草授權妻子使用精子的文件」。
「Fontanka」還報導說俄羅斯男人和女人很少前往診所，且過去從未考慮過冷凍精子等服務，然而這個解決方案意味著「若其中一個人死去或者失去生育能力，那麼該對伴侶仍有生育機會」。
俄羅斯衛生部尚未對特魯諾夫的言論發表回應，不過後者告訴塔斯社該部「已經確定聯邦預算提供財政支持的可能性，以便為公民免費保存和儲存生殖細胞（精子）」。
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