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烏克蘭科技部長：擬開發戰鬥無人機攻擊來襲俄機

中央社基輔28日綜合外電報導
烏克蘭士兵在烏東一處地下指揮部監看無人機發動攻擊。(美聯社)
烏克蘭士兵在烏東一處地下指揮部監看無人機發動攻擊。(美聯社)

烏克蘭科技部長費多羅夫表示，該國已採購約1400架無人機，大多用於偵查，並計畫開發戰鬥機型，以攻擊俄羅斯為入侵烏國而使用的自爆無人機。

費多羅夫（Mykhailo Fedorov）接受美聯社專訪時表示，俄烏戰爭是網路時代第一場重大戰爭。他指出，無人機以及諸如馬斯克（Elon Musk）星鏈（Starlink）的衛星網路系統，已改變這場戰爭的樣貌。

烏克蘭已經採購了Fly Eye等無人機，運用在情報蒐集和戰場上的監督偵查。

費多羅夫說：「我們現在已配備有偵查無人機，下一步是攻擊無人機。這包括自爆無人機以及可飛行3至10公里去攻擊目標的機型。」

他預測未來攻擊無人機還有更多的任務，但未進一步透露。

俄羅斯當局指控烏克蘭近幾週來出動無人機攻擊俄國軍事基地，其中包括26日那起。莫斯科表示，當天俄軍擊落一架接近恩格斯（Engels）軍事基地的無人機。恩格斯基地距離烏克蘭邊界600多公里。

俄國軍方表示，無人機殘骸造成3名軍事人員喪生。不過，沒有飛機受損。

恩格斯空軍基地停放了可搭載核子彈的Tu-95和Tu-160戰略轟炸機，這兩款轟炸機參與對烏克蘭的轟炸行動。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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