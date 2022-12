俄羅斯24小時內攻擊烏克蘭赫松市23次 3人受傷

俄羅斯過去24小時繼續攻擊赫松州,其中赫松市就被攻擊23次,有3名平民受傷。圖為12月24日俄羅斯砲擊赫松,街上汽車著火。歐新社

烏克蘭 南部赫松州的州長說,俄羅斯 過去24小時繼續攻擊赫松州,其中赫松市就被攻擊23次,有3名平民受傷。聯合國 人權機構則表示,自俄國入侵以來,已有近7000名烏國平民遇害。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,赫松州(Kherson)州長亞努什維奇(Yaroslav Yanushevych)在社群媒體Telegram貼文表示:「俄羅斯對赫松州進行50次砲擊。州內和平聚落受到大砲、多管火箭系統(MLRS)、迫擊砲和戰車的攻擊。」

亞努什維奇說,赫松市在過去24小時內遭受23次襲擊,有3人受到「嚴重程度不同」的傷害。

俄羅斯軍隊11月從赫松市撤退,這是莫斯科入侵烏克蘭以來占領的唯一一個地區首府,是俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的重大挫敗。

從那個時候開始,俄羅斯軍隊就駐紮在流經赫松市河流的對岸,定期從那裡砲轟赫松市。

聯合國人權事務高級專員公署(Office of the UN High Commissioner for Human Rights,OHCHR)說,自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來,至少有6884名平民遇害。

根據聯合國人權事務高級專員公署說法,上述數字計算到12月26日為止,其中包括429名兒童,公署相信實際上遇害的人數更多。

聯合國人權事務高級專員公署還說,近1萬1000人受傷。

CNN無法獨立核實上述數據。