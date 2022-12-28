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反擊西方設油價上限國家 俄明年2月起不賣原油

編譯中心／綜合27日電
俄羅斯將從明年2月起，禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業。（路透）
俄羅斯將從明年2月起，禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業。（路透）

針對西方國家對俄國原油設定價格上限，以制裁莫斯科入侵烏克蘭俄羅斯27日天發布總統行政命令，將從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業。

行政命令說：「如果外國法律實體和個人的合約直接或間接採用價格上限，俄羅斯將禁止供應原油及煉油產品給這些法律實體和個人。」

禁售原油命令明年2月1日生效，持續至7月1日。路透報導，俄羅斯政府尚未設定禁售汽油和柴油等煉油產品的生效日期。

中央社引述法新社報導，行政命令還說，這項禁令可依俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的「特別決定」，准許個案豁免。

歐盟、七大工業國集團（G7）國家和澳洲12月5日起對俄油實施每桶60美元價格上限，歐盟還禁止透過海運進口俄油，英國、加拿大、日本和美國也做出類似承諾。

俄羅斯是世界第二大原油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯，供油受阻將對全球能源供應有深遠的影響。俄羅斯表示，對俄油價格設上限不會影響莫斯科在烏克蘭的軍事行動，俄國有信心會找到新買家。

不過，在俄羅斯無情猛轟烏克蘭關鍵基礎設施，導致數以百萬計民眾斷電、斷水和供暖中斷之際，俄國各地城鎮也受到與公用事業相關的災難所苦。

華盛頓郵報報導，自俄羅斯10月開始轟炸烏克蘭基礎建設以來，聖彼得堡（St. Petersburg）郊區上個月發生天然氣管道爆炸事件、莫斯科兩間購物中心據稱因焊接作業違規引發嚴重火災、電網故障更導致數以萬計民眾陷入斷電、沒有供暖的困境中。

10月下旬，俄羅斯南部城市伏爾加格勒（Volgograd）兩條下水道管道爆裂，排泄物和汙水淹沒數條街道，導致100萬居民中的20萬人多日斷水或無供暖。

儘管這些災難令人懷疑是否與俄烏戰爭的破壞活動有關，但基礎設施維護不善是俄羅斯長期存在的問題。俄羅斯參議員謝夫成柯 (Andrei Shevchenko) 去年就表示，俄羅斯的公用事業基礎設施已損耗60%，所需維修超過580億美元。

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