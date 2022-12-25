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普亭：有百分百信心摧毀愛國者飛彈

編譯茅毅／即時報導
俄國總統普亭。(美聯社)
俄國總統普亭。(美聯社)

俄羅斯總統普亭25日在向全國播出的電視專訪中，痛批西方國家企圖使俄國四分五裂，也重申莫斯科準備好和俄烏戰爭相關各方談判，包括基輔及其西方盟邦，找出可接受的解決方案。針對拜登總統同意提供烏克蘭先進的愛國者防空飛彈系統，普亭信心滿滿，誇稱俄方「100%」能夠將其摧毀。

普亭接受國營電視台「俄羅斯1」訪問時指控，俄國的地緣政治敵人們，意欲拆散俄國，包含「歷史的俄國」。他稱這些敵人一直試圖將俄國「分而治之」，而他的目標則是團結俄國人民。

法新社報導，普亭迄今利用「歷史俄羅斯」概念，主張俄羅斯與烏克蘭人本一家，藉此侵害烏克蘭主權，並正當化莫斯科已逾10個月的侵烏戰爭。

普亭還在受訪時說，俄國正在「正確的方向行動」，「保護我們國家、人民的利益」，「我們別無選擇」。至於和談，普亭說他「準備好了」，由其他相關各方決定，俄方「沒拒絕談判」。他也不認為俄國和西方的地緣衝突正接近「危險程度」。

普亭自豪地形容俄國是「獨一無二的國家」，「99.9%」的絕大多數人民均團結一致、想要捍衛祖國。

此外，日本讀賣新聞24日報導，由於兵源不足，俄軍已將腦筋動到曾受美軍訓練的前阿富汗政府軍特種部隊官兵頭上，以月薪約1500美元網羅加入俄軍，其他「福利」還有傭兵的所有家人皆可取得俄國居留權。

另一方面，至今仍力挺普亭的白俄羅斯，今年付出經濟成長萎縮4%的代價。該數據係俄國「國際傳真社」引述白俄總理高羅夫欽科報導，惟遠低於外界預估。

俄國 普亭 白俄羅斯

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