澤倫斯基聖誕談話：自由代價很高 但奴隸的代價更高

烏克蘭軍方25日發布照片，官兵在肅殺氣氛濃厚的俄烏戰爭前線，享用克難的聖誕大餐。（路透）

烏克蘭 總統澤倫斯基 24日在俄國入侵烏克蘭屆滿十個月之日發表聖誕談話，號召烏克蘭人堅決抵禦俄國攻擊來創造奇蹟。與此同時，俄軍攻勢仍不停歇，24日空襲烏東戰略港市赫松，造成數十人死傷。

路透報導，澤倫斯基24日表示，儘管俄國攻擊能源設施造成數百萬烏克蘭人陷入黑暗，烏克蘭人仍不會屈服，將在今年聖誕創造自己的奇蹟。

澤倫斯基在視訊演說影片中說：「雖然自由代價很高，但奴隸的代價更高。我們忍了下來，抵擋了攻擊、威脅、核威脅、恐怖和飛彈襲擊。這個冬天我們也會熬過去，因為我們知道我們為何而戰。」

影片來源： YouTube SCMP

自10月以來，俄軍飛彈與無人機對烏克蘭電網造成巨大破壞，使烏克蘭主要城市的供電、暖氣和用水經常中斷。

澤倫斯基這段影片是給在12月慶祝聖誕節 的烏克蘭人。過去，烏克蘭人按照東正教傳統，和俄國一樣在1月初慶祝聖誕節，但今年為了跟俄國切割，許多人加入西方行列，提前在12月慶祝。

華爾街日報報導，民調顯示如今已有半數烏克蘭人支持在12月過聖誕節，烏克蘭東正教會也授權各教區自行決定要在12月或1月初慶祝聖誕。

澤倫斯基在影片中還比較今年聖誕節與往年的不同。他說：「我們會一如既往地微笑，但有一點不同：我們不會等待奇蹟出現，因為我們自己正在創造奇蹟。」

澤倫斯基發表聖誕談話前，俄軍24日以飛彈和無人機空襲赫松市，造成至少10人死亡與68人受傷。

根據澤倫斯基在Telegram發布的照片，赫松市區街道遍布著火的車輛、粉碎的窗戶玻璃和屍體。他說，「這是赫松在聖誕節前1日早晨市中心的狀況」，並指控俄軍「為恐嚇和享樂而殺戮人命」。他還強調，「這就是烏克蘭的真實生活，世界必須看見並理解我們正努力對抗真正的邪惡。」