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拆除俄軍地雷遇死劫 3名烏克蘭人員殉職

中央社／基輔24日即時報導
烏克蘭有關單位表示，三名烏國緊急服務人員今天在赫松州（Kherson region）拆除地雷時，不幸遭遇地雷爆炸殉職。圖為赫松州23日一處被摧毀的學校照片。（Getty Images）
烏克蘭有關單位表示，三名烏國緊急服務人員今天在赫松州（Kherson region）拆除地雷時，不幸遭遇地雷爆炸殉職。圖為赫松州23日一處被摧毀的學校照片。（Getty Images）

烏克蘭有關單位表示，三名烏國緊急服務人員今天在赫松州（Kherson region）拆除地雷時，不幸遭遇地雷爆炸殉職。

路透報導，相關單位在臉書（Facebook）發文表示，三名死者來自烏克蘭西北部日托米爾州（Zhytomyr region），是一支特殊目的單位旗下緊急救援隊成員，「三人無私奉獻，前往自敵人手中收復的赫松州執行排雷任務。」

俄羅斯10個月前入侵烏克蘭，控制烏國東南部赫松州大部分地區。到了11月中旬，烏克蘭軍隊奪回赫松州的行政中心赫松市以及數個村落。

由於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說俄軍在多個建築物和物品埋下地雷，爆破專家自此投入排雷工作。他們也在烏克蘭其他收復失土進行排雷。

美國國務院12月初時估計，烏克蘭有約16萬平方公里的土地需要檢查進行爆裂物檢查，面積大約是德國國土的一半。

美國國務院在官網發布的簡報中說：「我們預期這將是二戰以來，最大的地雷和未爆彈藥挑戰之一。」

烏克蘭當局今天表示，俄羅斯在赫松市進行的一次攻擊造成至少10人死亡；而俄國則是將這次攻擊歸咎於烏克蘭軍隊。

烏克蘭 國務院 俄羅斯

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